Τραμπ: Έδωσε χάρη στον Μπάνον κι ακόμα 72 άτομα

Σε ποιους έδωσε και κυρίως σε ποιους δεν έδωσε χάρη ο Τραμπ τις τελευταίες ώρες της προεδρίας του.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στον πρώην συνεργάτη του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον στο πλαίσιο ενός κύματος απονομών χάριτος και μετατροπών ποινών που εξέδωσε τις τελευταίες ώρες της προεδρίας του, όμως δεν έδωσε χάρη στον εαυτό του ούτε σε μέλη της οικογένειάς του ή στον δικηγόρο του, τον Ρούντι Τζουλιάνι.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ απονέμει χάρη σε 73 πρόσωπα και μετατρέπει τις ποινές 70 άλλων», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Λευκό οίκο.

Ο Μπάνον, 66 ετών, ο οποίος ήταν σημαντικός σύμβουλος του Τραμπ στην εκστρατεία του το 2016 για την προεδρία, κατηγορήθηκε πέρυσι ότι εξαπάτησε τους υποστηρικτές του προέδρου σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει κεφάλαια από ιδιώτες για την κατασκευή του τείχους που ήθελε ο πρόεδρος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Ο ίδιος δηλώνει αθώος.

«Ο Μπάνον υπήρξε ένας σημαντικός ηγέτης στο συντηρητικό κίνημα και είναι γνωστός για την πολιτική οξύνοιά του» προστίθεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου είχαν συμβουλεύσει τον Τραμπ να μην δώσει χάρη στον Μπάνον, η οποία είχε ωστόσο προαναγγελθεί από πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η σχέση των δύο ανδρών είχε αναθερμανθεί τελευταία, καθώς ο Τραμπ αναζητούσε υποστήριξη για τους αναπόδεικτους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις εκλογές, δήλωσε αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τραμπ πήρε την απόφαση να δώσει χάρη στον πρώην σύμβουλό του την τελευταία στιγμή, αφού συνομίλησε μαζί του τηλεφωνικά. Η προεδρική χάρη θα ακυρώσει τις κατηγορίες σε βάρος του Στιβ Μπάνον, αν αυτός καταδικαστεί, προσθέτει η εφημερίδα.

Στο πλαίσιο των 143 απονομών χάριτος και μετατροπών ποινής, ο Τραμπ έδωσε επίσης χάρη στον Έλιοτ Μπρόιντι, πρώην κορυφαίο υπεύθυνο για τη συγκέντρωση χρηματοδοτήσεων, ο οποίος δήλωσε πέρυσι ένοχος για παραβίαση νόμων για το λόμπι υπέρ ξένων, και στον πρώην δήμαρχο του Ντιτρόιτ Κουάμι Κιλπάτρικ, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 28 ετών με κατηγορίες για διαφθορά.

Οι ράπερ Λιλ Γουέιν και Κόντακ Μπλακ, που διώκονταν για ομοσπονδιακά αδικήματα σχετικά με όπλα, πήραν επίσης χάρη.

Ο Τζουλιάνι, ο οποίος ήταν στην πρώτη γραμμή των ανεπιτυχών προσπαθειών του Τραμπ να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, δεν κατηγορείται για κάποιο αδίκημα, όμως ερευνητές ελέγχουν τις δραστηριότητές του στην Ουκρανία.

Ο απερχόμενος πρόεδρος απένειμε επίσης χάρη στον Άντονι Λεβαντόφσκι, έναν πρώην μηχανικό της Google που δήλωσε ένοχος ότι έκλεψε απόρρητη τεχνολογία σχετιζόμενη με τα αυτόνομα οχήματα από την εταιρεία, πριν τεθεί επικεφαλής της αντίπαλης Uber Technologies Inc.

Τον Αύγουστο, δικαστής στο Σαν Φρανσίσκο καταδίκασε τον Λεβαντόφσκι σε φυλάκιση 18 μηνών, την οποία ωστόσο δεν έχει αρχίσει ακόμη να εκτίει εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.