Νηπιαγωγός με κορονοϊό: Λουκέτο στο σχολείο για 8 ημέρες

Ο Δήμος αναμένεται να στείλει συνεργείο για να κάνει τεστ σε παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε μία δασκάλα στο 21ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας.



Με απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 28 Ιανουαρίου, ενώ το σημαντικό ερώτημα είναι αν έχει κολλήσει παιδιά και άλλους εκπαιδευτικούς.



Σύμφωνα με πληροφορίες με καθυστέρηση ο Δήμος Χαλκιδέων αναμένεται να στείλει συνεργείο για να κάνει τεστ σε παιδιά και εκπαιδευτικούς.

