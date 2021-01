Τεχνολογία - Επιστήμη

Ατύχημα με αυτοκίνητο: Το 112 αναβαθμίζεται με την υπηρεσία eCall

Εντοπισμός αυτοκινήτων που έχουν εμπλακεί σε ατύχημα μέσω ecall.

Αναβαθμίζεται η υπηρεσία του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης Έκτακτων Αναγκών «112» με τη δυνατότητα αποστολής περισσότερων στοιχείων στις κλήσεις «eCall» αυτόματα από τα οχήματα, σε περίπτωση ατυχήματος, μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης.

Στόχος του μνημονίου είναι η διασύνδεση του Συστήματος Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112» με τη βάση δεδομένων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την παροχή στοιχείων στις κλήσεις «eCall».

Ως κλήση «eCall» θεωρείται η κλήση έκτακτης ανάγκης από το όχημα με βάση τον αριθμό «112». Σε περίπτωση ατυχήματος, τα οχήματα που διαθέτουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία θα ενημερώνουν αυτόματα το «112» στέλνοντας μήνυμα με τα στοιχεία και τη θέση του οχήματος.

Ουσιαστικά, με την υλοποίηση του έργου, όταν ένα αυτοκίνητο εμπλακεί σε ατύχημα, θα μπορεί το ίδιο να στέλνει μήνυμα στο «112» μέσω αυτόματου συστήματος, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η ενέργεια του οδηγού ή κάποιου επιβάτη, οι οποίοι, ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσουν.

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον οδηγό σε περιπτώσεις που έχει χάσει τον προσανατολισμό του ή χρειάζεται βοήθεια.

Σήμερα κατά την κλήση «eCall», η συσκευή IVS που βρίσκεται εντός του οχήματος στέλνει αυτόματα μια ελάχιστη δέσμη δεδομένων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη θέση του οχήματος (με βάση το GPS της συσκευής IVS), τον αριθμό πλαισίου, το καύσιμο και τη μάρκα/μοντέλο του οχήματος.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας θα εξασφαλισθεί η πρόσβαση στο πρωτόκολλο επικοινωνίας του «112» με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, έτσι ώστε με την κλήση «eCall» θα παρέχονται τα εξής στοιχεία:

Αριθμός Κυκλοφορίας

Αριθμός Πλαισίου

Κωδικός Οχήματος

Περιγραφή Αμάξης

Μάρκα Οχήματος

Εμπορική Ονομασία Οχήματος

Χρώμα

Καύσιμο

Ημερομηνία Χορήγησης Πρώτης 'Αδειας

Ημερομηνία Χορήγησης Πρώτης 'Αδειας Διεθνώς

Υπογραμμίζεται πως δεν θα αποστέλλονται προσωπικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη.

Για την υλοποίηση του έργου, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα παράσχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων στοιχείων οχημάτων που τηρεί, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω του Αναδόχου του ΟΤΕ ΑΕ, θα αναπτύξει την διασύνδεση της βάσης δεδομένων με το Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112.