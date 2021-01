Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Σε όσους μας αναγνωρίζουν ως εχθρό συμπεριφερόμαστε αναλόγως

Tα μηνύματα που έστειλε από την Αίγυπτο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος.

Πολλαπλά μηνύματα εμπεριείχε ο λόγος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στην Αλεξάνδρεια, κατά τη θερμή υποδοχή που του επεφύλαξε ο Πατριάρχης Θεόδωρος, στη μεγάλη Αίθουσα του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου, ψέλνοντας το «Τη Υπερμάχω» και με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο κρατών, Ελλάδας και Αιγύπτου.

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ, καθώς η επίσκεψή μου στην Αίγυπτο δεν είναι μία απλή εθιμοτυπική επίσκεψη σε μία οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Η επίσκεψή μου αυτή στην Αίγυπτο, έρχεται μετά από μία μακρόχρονη συνεργασία που έχουμε με αυτό το κράτος, αυτό το αδελφό κράτος, που είναι παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης και έχουμε βαθιές και ισχυρές σχέσεις, τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και σε επίπεδο κυβερνήσεων», τόνισε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Φλώρος τόνισε ότι «ο ρόλος που διαδραματίζει η Αίγυπτος στη Μεσόγειο, είναι κομβικός και τις σχέσεις μας τις αναβαθμίζουμε συνέχεια. Εδώ και αρκετά χρόνια, διεξάγουμε μαζί δραστηριότητες, που δείχνουν και επιδεικνύουν τη θέλησή μας και την κοινή μας βούληση να σταθεροποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την περιοχή». Παράλληλα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επεσήμανε ότι «υπάρχουν κάποιοι τριγμοί και κάποιοι κλυδωνισμοί στην περιοχή εξαιτίας ενός συγκεκριμένου κράτους». Και τόνισε: «Εμείς δεν αναγνωρίζουμε κανέναν ως εχθρό αν δεν μας αναγνωρίσει πρώτα αυτός. Όποιος μας αναγνωρίζει σαν εχθρό, τον αναγνωρίζουμε κι εμείς».

Ο κ. Φλώρος κατέληξε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις ισχυρές σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου: «Ένας καλός και ισχυρός εταίρος για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι η Αίγυπτος. Οι συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας της Αιγύπτου, κατέστησαν πολύ παραγωγική την τριήμερη επίσημη επίσκεψη».

«Η Αίγυπτος θα είναι πάντα ένας ιδιαίτερος και εξέχων εταίρος. Και η εμβάθυνση της πάρα πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε με τις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις, η εμβάθυνση των σχέσεων και ο προγραμματισμός και άλλων δραστηριοτήτων στην περιοχή, σκοπό έχουν τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή, με σκοπό την πρόοδο και την ευημερία των κρατών μας και των κρατών όλων των λαών της περιοχής.

Εμείς, σε αυτή τη συνεργασία που έχουμε με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, δεν αναγνωρίζουμε εχθρούς, είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Ο διάλογος και το διεθνές δίκαιο είναι ο δρόμος για να λύσουμε οποιεσδήποτε διαφορές υπάρχουν. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε εχθρούς, αλλά όσοι μας αναγνωρίζουν ως εχθρό, πρέπει να συμπεριφερθούμε κι εμείς αναλόγως», σημείωσε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Όταν θέλεις ειρήνη…»

«Προσεύχομαι στη μητέρα των στρατηγών, στην Παναγία, για τα ένδοξα στρατευμένα παιδιά σας και για εσάς προσωπικά», τόνισε από την πλευρά του ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, εκφράζοντας τη χαρά του που ο κ. Φλώρος είναι ο πρώτος επισκέπτης στην έδρα του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου κατά το νέο έτος 2021. Παράλληλα δε, επεσήμανε ότι «όταν θέλεις ειρήνη, πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος και να προετοιμάζεσαι για πόλεμο».

Παρουσία και του γενικού προξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Αθανάσιου Κοτσιώνη, αλλά και του Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας Μητροπολίτου Ναυκράτιδος κ. Νάρκισσου, ο Προκαθήμενος του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ιστορία του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, επισημαίνοντας ότι «η Αίγυπτος ήταν πάντοτε και είναι μία φιλόξενη χώρα, όπου ήρθαν 300.000 Έλληνες. Και εδώ ζει το Πατριαρχείο μας, το δικό μας, το δικό σας, 2.000 χρόνια… Και δίπλα στο θρόνο του, στήριγμα δυνατό, ο Πρόεδρος της χώρας, ο Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, ο οποίος προέρχεται από τον στρατό και γνωρίζει ότι μία χώρα είναι ισχυρή όταν έχει δυνατό στρατό. Και ο Πρόεδρος είναι κοντά μας.

«Είμαστε λαός δυνατός»

Και η Ελλάδα μας είναι εδώ παρούσα. Είμαστε λαός ειρηνικός, αλλά είμαστε και λαός δυνατός και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Στα αστέρια που κοσμούν τις επωμίδες σας, είναι η ελπίδα του ελληνικού έθνους. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Αρχηγέ μου, που ήρθατε στην Αίγυπτο για να δείξετε αυτήν την αγάπη μεταξύ των δύο χωρών που μας στεφανώνει και δροσίζει η Μεσόγειος και δίπλα η Κύπρος μας. Σαν Προκαθήμενος του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου, αλλά και σαν φίλος και ιεραπόστολος, μεταφέρω μήνυμα ελπίδας, αγάπης και ειρήνης. Η μητέρα των στρατηγών, η Παναγία μας, να ευλογεί τα στρατευμένα παιδιά της, την Ελλάδα, Αίγυπτο, την Κύπρο αλλά και την Αφρική στην οποία ποιμαίνω 54 χώρες».