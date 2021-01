Αθλητικά

Άρης: Ενδιαφέρον για Μήτρογλου

Σε “πρώτο πλάνο” είναι η απόκτηση επιθετικού. Ποια είναι τα άλλα τρία ονόματα που… παίζουν δυνατά.

Έχοντας ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας με την απόκτηση του Νικόλα Ιωάννου, στον Άρη έχουν πλέον βάλει πλώρη για τη μεταγραφή ενός κεντρικού επιθετικού, που θα βοηθήσει τα μέγιστα στο σκοράρισμα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και στη συνέχεια του Κυπέλλου.

Δεδομένου ότι Δημήτρης Μάνος και Κρίστιαν Λόπεθ δεν μπόρεσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί - δύο γκολ ο Έλληνας φορ στο 3-0 επί της Λάρισας και ένα ο Ισπανός στο 3-1 της πρεμιέρας της Super League κόντρα στη Λαμία - ο Άκης Μάντζιος ζήτησε από τον Θοδωρή Καρυπίδη να φέρει έναν επιθετικό περιοχής στο “Κλεάνθης Βικελίδης”. Τρία είναι τα ονόματα που “παίζουν” γερά για να ντυθούν στα “κίτρινα”, το καθένα με λιγότερες ή περισσότερες πιθανότητες.

Στα 33 του, ο Χερόνιμο Μπαράλες είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό. Έχει πλούσια θητεία στον Αστέρα Τρίπολης, με τον οποίο ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Τη φετινή σεζόν μετράει 9 γκολ και δύο ασίστ σε 15 συμμετοχές, ανεβάζοντας τα αντίστοιχα νούμερά του με τη φανέλα των Αρκάδων σε 49 γκολ και επτά ασίστ σε 123 ματς. Με πέρασμα και από τη Λαμία (30 εμφανίσεις, με 11 γκολ και δύο ασίστ) αποτελεί αναμφίβολα μια λύση με εγγυημένα αποτελέσματα.

Συνομήλικος του Μπαράλες είναι και ο Κώστας Μήτρογλου. Ο διεθνής Έλληνας φορ, με τη σπουδαία καριέρα σε Ολυμπιακό και Μπενφίκα, δεν υπολογίζεται από τη Μαρσέιγ, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούνιο. Προκαλεί προβληματισμό το ότι δεν έχει αγωνιστεί καθόλου τη φετινή σεζόν, ενώ και την περυσινή είχε “ισχνή” παρουσία παίζοντας ως δανεικός στην Αϊντχόφεν (18 εμφανίσεις και 3 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις). Αναμφισβήτητα, ωστόσο, αποτελούν τα εν Ελλάδι νούμερα του “Μητρογκόλ” με τη φανέλα του Ολυμπιακού (82 γκολ και 20 ασίστ σε 182 ματς) και του Ατρόμητου (19 γκολ και 3 ασίστ σε 39 ματς).

Εντελώς διαφορετική είναι η περίπτωση του Μούσα Αλ-Ταμαρί. Στα 23 του, ο Ιορδανός μετακόμισε έπειτα από μια πετυχημένη διετία από τον ΑΠΟΕΛ στο Βέλγιο, για λογαριασμό της Λέουβεν, έναντι 1 εκ. ευρώ. Με τον Κυπριακό σύλλογο, ο ύψους 1,76μ επιθετικός σημείωσε 12 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ σε 74 αγώνες, ωστόσο τη φετινή περίοδο ακόμα δεν έχει “ματώσει” τα αντίπαλα δίχτυα έπειτα από 12 παιχνίδια με τη Λέουβεν. Το γεγονός πως πρόκειται, ουσιαστικά, για εξτρέμ, μειώνει τις πιθανότητες άφιξής του στη Θεσσαλονίκη.

Φυσικά, οι άνθρωποι του Άρη εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις επιθετικών, όπως του Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο που είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό και συνεχίζει την καριέρα του στη Νότιγχαμ Φόρεστ, έχοντας χάσει ωστόσο τον δρόμο προς την αρχική ενδεκάδα των “ξυλοκόπων”. Παραμένει, άλλωστε, “άσφαιρος” μετά από 10 εμφανίσεις με το σύλλογο της Championship, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2022.