Κοινωνία

Έφοδος της Αστυνομίας σε παράνομο γηροκομείο

Πόσα άτομα φιλοξενούνταν στον χώρο που δεν είχε άδεια λειτουργίας. Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Αιφνιδιαστικός έλεγχος σε εγκαταστάσεις παλιάς Κλινικής στην οδό Θερμοπυλών στη Λαμία, όπου φέρεται να λειτουργούσε παράνομα γηροκομείο, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, προηγήθηκε επώνυμη μηνυτήρια αναφορά και διατάχθηκε από τον Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας Βασίλειο Δημουλά σχετική έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι στο εν λόγω χώρο, φιλοξενούνταν τέσσερα ηλικιωμένα άτομα, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας από το Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Στερεάς.

Στη μήνυση μάλιστα περιγραφόταν ότι φιλοξενούνταν διψήφιος αριθμός γερόντων, χωρίς να υπάρχει έλεγχος για την τήρηση των ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων για την προστασία της υγείας τους.

Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης, που έχει νοικιάσει το συγκεκριμένο χώρο, υποστήριξε ότι ο μηχανικός του έχει καταθέσει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να αδειοδοτηθεί.