Μεγάλος Χορηγός του ΠΑΟΚ η winmasters!

Τι αναφέρει η ανακοίνωση για το πλαίσιο συνεργασίας της εταιρείας με την ομάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Η winmasters ανακοινώνει ότι θα είναι ο Μεγάλος Χορηγός του Α.Σ. ΠΑΟΚ και θα στηρίξει όλα τα ομαδικά αθλήματα του Συλλόγου τη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Με το κύρος και την αξιοπιστία ενός διεθνούς brand name, η winmasters προσθέτει ακόμα μια σημαντική χορηγική δράση στο ενεργητικό της και αποδεικνύει την προσήλωσή της σε προγράμματα ενίσχυσης του ελληνικού αθλητισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της winmasters κ. Θωμάς Τζόκας δήλωσε: «Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά διότι θα συνεργαστούμε με έναν τόσο μεγάλο και ιστορικό Σύλλογο. Είναι ένας τίτλος τιμής για τη winmasters να είναι Μεγάλος Χορηγός του ΠΑΟΚ στον οποίο και θα ανταποκριθούμε με συνέπεια. Η νέας μας χορηγική πρωτοβουλία έρχεται σε μια στιγμή ιδιαίτερα σημαντική. Η Volleyleague ξεκίνησε ξανά και θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα που διακόπηκαν μέσα στην πανδημία. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες να νιώσουν και πάλι τη χαρά του αγώνα και να συνεχίσουν την προσπάθεια τους με υγεία και επιτυχίες».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Α.Σ. ΠΑΟΚ, κ. Αθανάσιος Κατσαρής σχολίασε: «Ο ΠΑΟΚ της μακρόχρονης και περήφανης ιστορίας των 5000 ενεργών αθλητών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί με μία εταιρεία όπως η winmasters, η οποία θα στηρίξει τις προσπάθειές μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για όλο τον αθλητισμό. Ως Πρόεδρος του ΠΑΟΚ, αλλά και προσωπικά θέλω να την καλωσορίσω και να ευχηθώ να υπάρχει μία επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ μας, τα πρώτα δείγματα της οποίας είναι ήδη πολύ θετικά».

Σχετικά με την Winmasters:

H winmasters είναι ένα διεθνές online gaming brand που δημιουργήθηκε από μια ομάδα ειδικών με μακρά εμπειρία στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, με στόχο να καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος πάροχος online gaming στις Ευρωπαϊκές Αγορές. Εστιάζοντας κυρίως στην καινοτόμο τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών, την υπεροχή στην ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και την αδειοδότηση σε ρυθμισμένες αγορές, η winmasters δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (βάσει του αρ.50§12 N.4002/2011), στην Κύπρο, στη Μάλτα, στη Ρουμανία, και στη Γερμανία και στόχος της είναι η λειτουργία σε ακόμα δύο αγορές της Ευρώπης το προσεχές διάστημα. Η winmasters παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες Pre-match και Live αθλητικού στοιχήματος, Καζίνο και Live Καζίνο».