Αθλητικά

Ο Κατσικάρης στο “τιμόνι” της Μάλαγα

Αυτός θα είναι ο έκτος προπονητικός σταθμός στην καριέρα του Έλληνα τεχνικού, επί ισπανικού εδάφους.

Και με τη... βούλα προπονητής της Μάλαγα είναι ο Φώτης Κατσικάρης, καθώς η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, την πρόσληψη του Έλληνα τεχνικού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο 54χρονος θα καθοδηγήσει τεχνικά την ομάδα στο υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν, ενώ η συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνει οψιόν για την αγωνιστική περίοδο 2021-22.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ουνικάχα θα είναι ο έκτος «σταθμός» στην προπονητική καριέρα του Κατσικάρη στην Ισπανία, καθώς έχει καθίσει ακόμη στον πάγκο των Βαλένθια, Μπιλμπάο, Μούρθια, Τενερίφης και Γκραν Κανάρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην προπονητής της εθνικής Ελλάδας διαδέχεται στο «τιμόνι» της Μάλαγα, τον Σον Λουίς Κασιμίρο, ο οποίος αποτελεί από χθες παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.