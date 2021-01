Life

“Το Καφέ της Χαράς”: Η επιστροφή της “πρωτευουσιάνας” διχάζει το Κολοκοτρωνίτσι (εικόνες)

Άφθονο γέλιο "υπόσχεται" το αποψινό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, «Το Καφέ της Χαράς»...

Με νέες εκπλήξεις έρχονται αντιμέτωποι οι κάτοκοι του Κολοκοτρωνιτσίου, στο επεισόδιο της Παρασκευής που θα προβληθεί στις 21:00.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Περίανδρος αναστατώνεται με την επιστροφή της «πρωτευουσιάνας». Περισσότερο, όμως, αναστατώνεται που συνοδεύεται από τον «άνθρωπο της ζωής της», όπως συστήνει η Χαρά τον Ιάσονα.

Το ζευγάρι σκοπεύει να φτιάξει μια ξενοδοχειακή μονάδα στην πλαγιά, καθιστώντας το Κολοκοτρωνίτσι hot spot χειμερινού τουρισμού και προσφέροντας δουλειά στους ντόπιους.

Ο Περίανδρος, όμως, σε αντίθεση με το υπόλοιπο χωριό που είναι ενθουσιασμένο, είναι πολύ αρνητικός με την ιδέα τους. Η έλευση του ζεύγους δεν αναστατώνει μόνο τον Περίανδρο, αλλά και τη Βάλια, η οποία συμπεριφέρεται επιθετικά απέναντι στον Ιάσονα και αποφεύγει φανερά τη Χαρά.

