“Γειτονιές στο πιάτο”: Σάββατο στην Ομόνοια με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο (εικόνες)

Η περιοχή, με την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, τα ξεχωριστά στέκια και οι άνθρωποι τους που συντηρούν «μικρούς μύθους» της γεύσης και της απόλαυσης.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Η περιήγησή του μας πηγαίνει στην Ομόνοια, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ανακαλύπτει μια γειτονιά που έχει πολλά να διηγηθεί, την Ομόνοια.

Η Ομόνοια είναι η γειτονιά των μαγαζιών-ορόσημο, από το πασίγνωστο φαρμακείο όπου δίνονταν παλιά όλα τα ραντεβού, μέχρι μέρη συνυφασμένα με μοναδικές γεύσεις.

Το γαλακτοπωλείο «Στάνη» ανήκει σε αυτή την κατηγορία και από τότε που άνοιξε στην πλατεία το 1949, δεν έχει αλλάξει τίποτα στα υπέροχα προϊόντα που προσφέρει.

Ο Δημήτρης έχει δηλώσει αρκετές φορές πως στο σουβλάκι είναι παραδοσιακός.

Ως εκ τούτου, δεν γίνεται να μην σταματήσει στον «Λευτέρη τον Πολίτη» για να δοκιμάσει το αυθεντικό σουβλάκι του: μοσχαρίσιο κεμπάπ τυλιγμένο σε πίτα που ψήνεται πάνω στο κρέας, συνοδευόμενο από τομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό και καυτερή πάπρικα. Μόνο.

Στα πέριξ της Ομόνοιας θα πάει στην «Κληματαριά», ένα εστιατόριο συνυφασμένο με την ελληνική κουζίνα, αλλά θα βρεθεί και με τεχνίτες της ζύμης στη φημισμένη «Δωδώνη» με τις καλύτερες τυρόπιτες κουρού.

Στην κουζίνα του, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος φτιάχνει: μια πανακότα με γιαούρτι και μαρμελάδα τομάτας αλλά και ένα ψαρονέφρι γεμιστό με φέτα και σάλτσα με πιπεριές Φλωρίνης.

