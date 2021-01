Παράξενα

Κορονοϊός: Γάμος στον... προθάλαμο της ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζευγάρι παντρεύτηκε πριν ο γαμπρός μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

(εικόνα αρχείου)

Η Ελίζαμπεθ Κερ και ο Σάιμον Ο΄Μπράιαν, ένα ζευγάρι Βρετανών, σχεδίαζαν να παντρευτούν τον Ιούνιο. Έπειτα ήρθε η πανδημία του κορονοϊού.

Αμφότεροι μολύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μίλτον Κέινς με το ίδιο ασθενοφόρο όταν τα επίπεδα οξυγόνου του οργανισμού τους έπεσαν επικίνδυνα χαμηλά.

Η Κερ και ο Ο΄Μπράιαν νόσησαν τόσο βαριά ώστε το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη για να διοργανώσει τον γάμο τους πριν να είναι πολύ αργά.

Όταν η κατάσταση της υγείας του Ο΄Μπράιαν επιδεινώθηκε περαιτέρω, αποφασίστηκε να εισαχθεί στην ΜΕΘ.

Ούτε αυτό τους σταμάτησε όμως: το προσωπικό του νοσοκομείου καθυστέρησε τη διασωλήνωσή του τόσο όσο χρειαζόταν για να προλάβουν να παντρευτούν.

"Μου είπαν ότι δεν θα μπορούσαμε να παντρευτούμε τελικά γιατί θα έπρεπε να διασωληνώσουν τον Σάιμον και να τον βάλουν σε καταστολή", θυμάται η Κερ.

"Αλλά το καθυστέρησαν για μια ακόμη ώρα. Και εκείνος ανασύνταξε τις δυνάμεις του, για όσο χρόνο χρειαζόταν ώστε να παντρευτούμε".

Με τα ποσοστά των θανάτων να φθάνουν σήμερα το 80% στις ΜΕΘ της Βρετανίας, το αίσιο τέλος ήταν εντελώς αβέβαιο.

Η κατάσταση του Ο'Μπράιαν βελτιωνόταν και οι νεόνυμφοι επανενώθηκαν σε έναν θάλαμο για ασθενείς με COVID-19 όπου βρίσκονται ακόμη και αναρρώνουν σταδιακά παρότι εξακολουθούν να χρειάζονται οξυγόνο.

"Χρειάστηκε να περιμένουμε μερικές ημέρες για το πρώτο μας φιλί", λέει η Κερ στο Reuters.

"ΔΕΧΟΜΑΙ"

Όταν η 31χρονη Κερ και ο 36χρονος Ο΄Μπράιαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της νότιας Αγγλίας χρειάζονταν και οι δύο αναπνευστήρα. Εισήχθησαν σε δύο διαφορετικούς θαλάμους για ασθενείς με COVID-19.

Η Κερ, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο γειτονικό νοσοκομείο Buckingham, είχε ενημερώσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ότι το ζευγάρι σχεδίαζε να παντρευτεί τον Ιούνιο, αλλά επειδή η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν η νοσηλεύτρια Χάνα Κάνον την ρώτησε αν θέλουν να παντρευτούν μέσα στο νοσοκομείο.

Η Κερ θυμάται ότι της είπαν πως μπορεί να είναι η μοναδική της ευκαιρία.

Κρατώντας σφικτά το χέρι του άντρα της και με δάκρυα στα μάτια ανακαλεί τα γεγονότα στη μνήμη της: "Αυτά τα λόγια δεν θέλω να τα ακούσω ποτέ ξανά", λέει.

Καθώς το προσωπικό του νοσοκομείου έσπευδε να εξασφαλίσει άδεια για την τέλεση του γάμου, η υγεία του Ο΄Μπράιαν επιδεινώθηκε και οι γιατροί αποφάσισαν να τον βάλουν στην ΜΕΘ, όπου μεταφέρονται οι βαρύτερα ασθενείς και όπου θα μπορούσε να μπει σε μηχανική υποστήριξη.

Περίμεναν να τον διασωληνώσουν μετά την τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5.30 μμ τοπική ώρα, στις 12 Ιανουαρίου, τρεις ημέρες μετά την μεταφορά του ζευγαριού στο νοσοκομείο.

Η Κάνον ήταν η μάρτυρας στον γάμο και τράβηξε και βίντεο του ζευγαριού με την οικογένεια και τους φίλους του.

Το τμήμα τροφοδοσίας του νοσοκομείου ανέλαβε να φτιάξει την γαμήλια τούρτα.

"Με πολύ ομαδική εργασία...μπορέσαμε να τους εξασφαλίσουμε έναν γάμο, όχι απαραίτητα τον γάμο που θα είχαν αρχικά στο μυαλό τους, αλλά σίγουρα κάτι θετικό, αξιοθαύμαστο και αξιομνημόνευτο για να αντέξουν", λέει η Κάνον.

Λίγα λεπτά μετά το "Δέχομαι", ο Ο'Μπράιαν μπήκε σε καταστολή και πέρασε την νύχτα σε μηχανική υποστήριξη.

Σήμερα κάθονται δίπλα-δίπλα και κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου. Μετά την μερική ανάρρωσή του, το ζευγάρι λέει ότι η επιβίωσή του οφείλεται στις γρήγορες κινήσεις του προσωπικού.

Η Κερ λέει ότι η φρικτή εμπειρία να παλεύεις για την κάθε αναπνοή σου, κατέστησε σαφές αυτό που είναι σημαντικό: οι άνθρωποι που αγαπάς.

"Αυτό μετράει μόνο, αυτό", λέει και μαζί της συμφωνεί μέσα από την μάσκα του οξυγόνου ο σύζυγός της.

"Αν δεν είχαμε ο ένας τον άλλον και δεν μας δινόταν η ευκαιρία να παντρευτούμε, δεν νομίζω ότι σήμερα θα είμασταν και οι δύο εδώ", προσθέτει η Κερ.