Κοινωνία

Γυμνάσια - Λύκεια: ανοίγουν την 1η Φεβρουαρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοινώθηκε κατά την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ανακοινώθηκε το άνοιγμα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου.

Της ανακοίνωσης αυτής, είχε προηγηθεί το «πράσινο φως» από την Επιτροπή των Ειδικών που συνεδρίασε το μεσημέρι.

Σε ότι αφορά τις «κόκκινες» περιοχές, σε πρώτη φάση θα ανοίξουν μόνο τα Γυμνάσια και όχι τα Λύκεια, όπου θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση.

Την ανακοίνωση έκανε η Καθ. Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, στην διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, παρουσία της Υπ. Παιδείας και του Νίκου Χαρδαλιά

Κεραμέως: τηλεκπαίδευση στα Λύκεια στις "κόκκινες" περιοχές

«Η πανδημία δεν σταματά την Παιδεία. Σήμερα, προχωρούμε στο επόμενο βήμα, στο άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων. Ένα βήμα που αναμένουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, στελέχη εκπαίδευσης. Όλοι ανυπομονούν να επανέλθουν στην σχολική καθημερινότητα και υπογραμμίζουν τη σημασία της επιστροφής στις τάξεις. Και για την κυβέρνηση, η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα», δήλωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

«Σήμερα γυρίζουμε μαζί ακόμη μία σελίδα. Γυρίζουμε στα θρανία τηρώντας τα μέτρα, μαθαίνουμε ασφαλείς», τόνισε η υπουργός.

Οι εξαιρέσεις

Όσον αφορά στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο -- στις λεγόμενες «κόκκινες» περιοχές - τα λύκεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν εξ αποστάσεως με τηλε-εκπαίδευση, και όχι δια ζώσης. Ωστόσο, τα λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και στις περιοχές αυτές.

Όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές (πανεπιστήμια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) θα παραμένουν σε εξ αποστάσεως λειτουργία.

Επιστροφή με μέτρα - πρόληψη

Η κ. Κεραμέως κατά την ομιλία της ανέφερε τα μέτρα πρόληψης, στα οποία περιλαμβάνονται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά., οι σχολικοί εορτασμοί με μέτρα, καθώς επίσης και οι επισκέψεις / περίπατοι ανά τμήμα. Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ. Τεστ για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί (edu.testing.gov.gr), εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές άνω των 16 ετών μπορούνε πλέον να αιτηθούν δωρεάν εξέταση για τον κορονοϊό. Πρόκειται για ένα μέτρο «καθαρά προληπτικής φύσης» αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ανταποκριθεί στη δυνατότητα αυτή, και καλούμε και τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και τους μαθητές άνω των 16 ετών, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή για δωρεάν εξέταση», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

«Πράσινο» για μετακινήσεις φοιτητών

Σχετικά με τους φοιτητές που χρειάζεται να μετακινηθούν, προκειμένου να αποδεσμεύσουν το ακίνητο το οποίο ενοικιάζουν, θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν. Το πλαίσιο μετακίνησης θα πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας έως 3 ημερών, με απαραίτητο δικαιολογητικό τη λήξη του σχετικού μισθωτηρίου.

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που έχουν προκύψει στη φοιτητική κοινότητα, φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για να αποδεσμεύσουν κάποιο μισθωμένο ακίνητο, θα μπορούν να το κάνουν», σημείωσε η υπουργός Παιδείας.