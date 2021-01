Κοινωνία

Φοιτητές: μετάβαση στον τόπο σπουδών υπό όρους

Πότε και για ποιόν λόγο επιτρέπεται η μετακίνηση τους. Ποιο αποδεικτικό πρέπει να έχουν μαζί τους.

Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που έχουν νοικιασμένα σπίτια στον τόπο σπουδών τους να μεταβούν σε αυτόν και εντός 72 ωρών να αδειάσουν το σπίτι από τα πράγματα τους και να ξενοικιάσουν τις φοιτητικές τους κατοικίες και να επιστρέψουν στον νέο τόπο διαμονής τους.

Για την διαδικασία αυτή, είναι απαραίτητο αποδεικτικό η επίδειξη της λήξης του μισθωτηρίου συμβολαίου από το TAXISNET, όπως σημείωσε ο Υφ. Προστασίας του Πολίτη.