Τεχνολογία - Επιστήμη

AstraZeneca: μεγάλη μείωση στις παραδόσεις εμβολίων

Κεραυνός εν αιθρία η ανακοίνωση της φαρμακευτικής εταιρείας, δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Οι παραδόσεις του εμβολίου της εταιρείας AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης στην Ευρώπη θα είναι μικρότερες από το αναμενόμενο, λόγω της «μείωσης της παραγωγής» σε ένα εργοστάσιο, ανέφερε σήμερα η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε στις 12 Ιανουαρίου ότι παρέλαβε το αίτημα για την κατεπείγουσα έγκριση του εμβολίου της AstraZeneca για την Covid-19 και αναμένεται να αποφασίσει εάν θα το κάνει δεκτό στις 29 του μηνός.

«Μολονότι δεν προβλεπόταν κάποια αργοπορία στην έναρξη των παραδόσεων του εμβολίου μας, εάν λάβουμε την έγκριση της Ευρώπης, οι αρχικές ποσότητες θα είναι μικρότερες απ’ ότι αναμενόταν αρχικά, λόγω της μείωσης της παραγωγής σε μια από τις μονάδες της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού», είπε μια εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Θα παραδώσουμε δεκάδες εκατομμύρια δόσεις τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον όγκο παραγωγής», πρόσθεσε, χωρίς όμως να διευκρινίσει τις ακριβείς ποσότητες.

Η ΕΕ και η EMA δέχονται πιέσεις για να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης των νέων εμβολίων. Το εμβόλιο των AstraZeneca/Οξφόρδης έχει το πλεονέκτημα ότι είναι φθηνότερο από εκείνα των ανταγωνιστριών εταιρειών. Είναι επίσης πιο εύκολο να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί, σε σύγκριση ιδίως με εκείνο των Pfizer/BioNTech, που χρειάζεται να φυλάσσεται σε θερμοκρασία -70 βαθμών Κελσίου.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, είναι πιθανόν το πρόβλημα να σχετίζεται με τη φωτιά που ξέσπασε στο τμήμα των εγκαταστάσεων του Serum Institute, στην πόλη Πούνε της Ινδίας, όπου παράγονται εμβόλια για τον κορονοϊό.

Η συγκεκριμένη εταιρεία παράγει, μεταξύ άλλων, δόσεις του εμβολίου που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και την AstraZeneca, το οποίο έλαβε κατεπείγουσα αδειοδότηση στην Ινδία.