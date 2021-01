Αθλητικά

Ολυμπιακός: ιδανικός… αυτόχειρας στο Κάουνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πειραιώτες έπαθαν «μπλακ άουτ» στο τελευταίο τρίλεπτο κι έχασαν μέσα από τα χέρια τους το ροζ φύλλο αγώνα.

Μέσα σε τρία λεπτά, ο Ολυμπιακός βρέθηκε από τον θρίαμβο στην... καταστροφή στη «Ζαλγκίριο Αρένα» και γνώρισε την ήττα με 81-79, από της Ζαλγκίρις, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague.

Oι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα «πέταξαν στα σκουπίδια» μια υπέρ τους διαφορά επτά πόντων (72-79) 3 λεπτά πριν τη λήξη, την οποία «έχτισαν», με τέσσερα διαδοχικά τρίποντα από Βεζένκοφ, Πρίντεζη και Σπανούλη (2). Και έκτοτε τα έκαναν όλα λάθος, δέχτηκαν σερί 9-0 και έχασαν τη μοναδική ευκαιρία να ισοβαθμήσουν στην 6η θέση με την Μπάγερν Μονάχου και να έχουν και το πλεονέκτημα έδρας σε περίπτωση ισοβαθμίας με την ομάδα του Κάουνας.

Εκεί βρίσκεται πλέον η Ζαλγκίρις με ρεκόρ 12-10, χάρη στη μεγάλη βραδιά του Τζόφρι Λοβέρν, με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Τα τρίποντα των Γκριγκόνις και Μιλάκνις σε κρίσιμες στιγμές στο τέλος «πλήγωσαν» τον Ολυμπιακό που τα έδωσε όλα στη Λιθουανία, αλλά επιστρέφει ηττημένος (11-10) και ετοιμάζεται ξανά για «διαβολοβδομάδα» με Αρμάνι Μιλάνο εκτός και Μπαρτσελόνα εντός.

Οι Κώστας Σλούκας και Γιώργος Πρίντεζης σημείωσαν από 16 πόντους, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ είχε συγκομιδή 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 45-44, 63-60, 81-79

Διαιτητές: Ιερεθουέλο (Ισπανία), Μπελόσεβιτς (Σερβία), Πατέρνικο (Ιταλία)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μάρτιν Σίλερ): Ουόλκαπ 5 (1), Λεκαβίτσιους 4, Χέιζ 7 (1), Γιανκούνας 7 (1), Μιλάκνις 11 (3), Γκέμπεν 2, Ρούμπιτ 10, Γιοκουμπάιτις 8 (2), Γκριγκόνις 6 (2), Λοβέρν 21

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον 8 (1), Σπανούλης 9 (3), Σλούκας 16 (4), Μάρτιν 4, Βεζένκοφ 11 (1), Πρίντεζης 16 (2), Ζαν-Σαρλ 5, Τζένκις 3 (1), Έλις 2, ΜακΚίσικ 5