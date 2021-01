Κοινωνία

Εντυπωσιακές εικόνες από τη συνεκπαίδευση ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας - ΗΠΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης “Πήγασος 21” στη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Συνεκπαίδευση στρατιωτικών μονάδων Ελλάδας και ΗΠΑ διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή Νέας Σάντας στο Κιλκίς. Η συνεκπαίδευση έγινε στο πλαίσιο της τακτικής άσκησης μετά στρατευμάτων “Πήγασος 21”.

Όπως ανακοινώθηκε, στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού και της 101 Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε σχεδίαση και εκτέλεση αεροκίνητων επιχειρήσεων, με έμφαση σε αντικείμενα εξάλειψης αεροπρογεφυρώματος και επιθετικές ενέργειες επιπέδου λόχου, διαδικασίες τακτικής φροντίδας μάχης και εκκένωσης τραυματιών πεδίου μάχη.

H συνεκπαίδευση, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, επιβεβαιώνει τη συνεχή ενίσχυση των μακροχρόνιων ισχυρών δεσμών μεταξύ των δύο συμμάχων χωρών και συνέβαλε στην έτι περαιτέρω επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας, συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας των συμμετεχουσών δυνάμεων σε τακτικό επίπεδο.

Gallery