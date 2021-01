Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ: χαμογέλασαν οι Αρκάδες με τον… συνήθη ύποπτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα της Τρίπολης κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς σε μια εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση.

Ο Χερόνιμο Μπαράλες έδωσε ξανά τη λύση στον Αστέρα Τρίπολης, καθώς δικό του γκολ χάρισε στην ομάδα της Αρκαδίας τη σημαντική νίκη με 1-0 επί της ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League. Το ματς στο «Θ. Κολοκοτρώνης» κρίθηκε στο 60ο λεπτό με το 10ο φετινό γκολ του ικανότατου Αργεντινού φορ.

Στο πρώτο μέρος ο Αστέρας είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους στην καλά στημένη άμυνα της ΑΕΛ, που είχε σήμερα τον Τζανλούκα Φέστα, ο οποίος ήταν για πρώτη φορά στον πάγκο της. Μάλιστα η ομάδα της Λάρισας είχε και την καλύτερη ευκαιρία για να προηγηθεί στο σκορ, όταν στο 44ο λεπτό, από τον Ντουρμισάι η μπάλα έφτασε στον Νικολιά, εκείνος έδωσε στον Μιλοσάβλεβιτς που έκανε το σουτ, αλλά ο Τσιφτσής με το δεξί του χέρι έσωσε την εστία του.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και στο 60' κατάφεραν να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα, με τον μόνιμο σκόρερ τους, Χερόνιμο Μπαράλες. Τότε ο Αλβάρες από τα αριστερά έβγαλε την παράλληλη μπαλιά και από κοντά ο Αργεντινός φορ με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια η ΑΕΛ προσπάθησε να παίξει επιθετικά, ψάχνοντας για το γκολ της ισοφάρισης, αλλά οι προσπάθειες της ήταν σπασμωδικές και χωρίς έμπνευση.

Ο διαιτητής Ιωάννης Παπαδόπουλος έδειξε την κίτρινη κάρτα στους Κώτσιρα, Μπαράλες, Τσιφτσή - Μιχαήλ, Ντουρμισάι, Ηλιάδη.

Οι συνθέσεις:

Αστέρας Τρίπολης (Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας (90'+ Γκαρσία), Άλβαρες, Καστάνιο, Σουάρεθ, Βαλιέντε, Μουνάφο, Σίτο (83' Αλί Μπαμπά), Ριέρα (46' Λουίς Φερνάντεθ), Κρέσπι (46' Καπίγια), Μπαράλες.

ΑΕΛ (Φέστα): Μπάγιτς, Μπέρτος (66' Ακούνια), Τσόσιτς, Ζίζιτς, Μιχαήλ, Καρανίκας, Μιλοσάβλεβιτς, Ηλιάδης (87' Σπαρβ), Κολομπίνο (74' Πινακάς), Νικολιάς, Ντουρμισάι (74' Νούνιτς).