Οικονομία

Κορονοϊός: κυκλοφόρησε ευρώ αφιερωμένο στους υγειονομικούς (βίντεο)

Στο κέρμα των 2 ευρώ χαράχτηκαν οι μορφές δύο υγειονομικών που μάχονται κατά του κορονοϊού, ενώ η λέξη "ευχαριστώ" βρίσκεται στην κορυφή του νομίσματος.