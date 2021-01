Πολιτική

Δένδιας σε Πομπέο: στο υψηλότερο επίπεδό τους οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο υπουργός Εξωτερικών με τον πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον κ. Πομπέο για την υποδειγματική συνεργασία που είχαν, καθώς και για την εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά του στην προώθηση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο τους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.