Οικονομία

Επίδομα Θέρμανσης: Υπεγράφη η ΚΥΑ για την καταβολή του επιδόματος

Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους που έχουν τιμολόγια αγοράς Δεκεμβρίου, καθώς υπεγράφη το Σάββατο η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Μιλώντας στη δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV 100, ο κ. Σταϊκούρας προσδιόρισε επίσης τον χρόνο που θα καταβληθούν τα χρηματικά ποσά για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί και η ΚΥΑ που αφορά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Προσδοκούμε η πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ να ανοίξει τη Δευτέρα και να αρχίσουν οι πληρωμές από την Τετάρτη και μετά».

Ενίσχυση των επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Ο Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι συζητούνται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ρυθμίσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως επιπρόσθετο μέτρο ενίσχυσης της ρευστότητας στις επιχειρήσεις. «Πρόκειται για την επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, για την οποία θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή μία διάταξη, αφού ολοκληρωθούν οι τεχνικές συζητήσεις με την ευρωπαϊκή επιτροπή» είπε ο κ. Σταϊκούρας.

«Πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις»

Αναφερόμενος στις οφειλές των πολιτών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, ο. Σταϊκούρας τόνισε ότι για πρώτη φορά η Κυβέρνηση νομοθέτησε μία ολιστική προσέγγιση παροχής δεύτερης ευκαιρίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε πολλά διαφορετικά στάδια. «Αρχικά, υπάρχουν φορείς στους οποίους μπορεί να προσέρχεται ένας πολίτης που κινδυνεύει να γίνει “κόκκινος”, να ελέγχει τα οικονομικά του στοιχεία και να ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κάνει ρυθμίσεις. Στη συνέχεια υπάρχει το πλαίσιο ρυθμίσεων, με συγκεκριμένες προβλέψεις για την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως οι 240 δόσεις για το σύνολο των οφειλών του, ενώ ακόμη και στο τελικό στάδιο της πτώχευσης υπάρχουν προβλέψεις για την ανάκτηση της περιουσίας», τόνισε ο Yπουργός Οικονομικών.

Λιγότερα “λουκέτα” το 2020

Ο Χρήστος Σταϊκούρας επιβεβαίωσε τα στοιχεία του ΓΕΜΗ που αναφέρουν ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που έκλεισαν το 2020 είναι αισθητά μικρότερος σε σχέση με το 2019, επισημαίνοντας ότι αυτό οφείλεται εν πολλοίς στα μέτρα στήριξης της οικονομίας. «Πρόβλεψη της ελληνικής Πολιτείας, ωστόσο, δεν είναι μόνο η διατήρηση των επιχειρήσεων, αλλά και η διατήρηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων», είπε ο Υπουργός Οικονομικών και αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκή μελέτη που δείχνει πως η Ελλάδα είναι η τρίτη καλύτερη χώρα στο ποσοστό κάλυψης των απωλειών εισοδήματος στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη της απασχόλησης ρίχνει βάρος η κυβέρνηση, αξιοποιώντας πόρους του ταμείου ανάκαμψης, οι οποίες συνδυάζουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, αναφέρθηκε ακόμη ο Υπουργός Οικονομικών. Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε το παράδειγμα της 5ης Επιστρεπτέας Προκαταβολής, που συνδυάζεται με τη διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων μέχρι τον Ιούνιο του 2021, ενώ αναφέρθηκε σε πρόγραμμα που υλοποιείται τους τελευταίους μήνες, για την επιδότηση 100.000 θέσεων απασχόλησης, όπου το Κράτος καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη πρόνοια για τους μακροχρόνια ανέργους.