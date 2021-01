Αθλητικά

Μαρσέιγ: “Φαβορί” ο Ερνέστο Βαλβέρδε

“Τρίζει η καρέκλα” του Αντρέ Βίλας Μπόας στον πάγκο της ομάδας από τη Μασσαλία.

Η αγωνιστική κατηφόρα για την Μαρσέιγ συνεχίζεται, καθώς η ομάδα του Αντρέ Βίλας Μπόας, προηγήθηκε στο Μονακό με 1-0, αλλά ηττήθηκε με 3-1 από τους Μονεγάσκους.

Η... καρέκλα του Πορτογάλου τεχνικού “τρίζει” πολύ και οι διοικούντες τον γαλλικό σύλλογο προβληματίζονται έντονα για τη συνέχιση της συνεργασία τους με τον Μπόας.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η ισπανική “Movistar”, ο τεχνικός διευθυντής της Μαρσέιγ, Πάμπλο Λονγκόρια, έχει ως προτεραιότητα για τον πάγκο της ομάδας τον Ερνέστο Βαλβέρδε.

Οι διαπραγματεύσεις με τον Ισπανό πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνα, του Ολυμπιακού και της Μπιλμπάο, αναμένεται να αρχίσουν τις επόμενες ημέρες, χωρίς κανείς να γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα συμβεί, αφού σε κάθε περίπτωση, πρώτα θα πρέπει να λυθεί το συμβόλαιο του Μπόας.