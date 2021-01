Κοινωνία

Συλλήψεις για την επίθεση σε ανήλικους στην Αργυρούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανήλικοι και οι κατηγορούμενοι για τον άγριο ξυλοδαρμό των παιδιών, το βράδυ του Σαββάτου.

(φωτό αρχείου)

Δύο ανήλικοι Αλβανοί συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ ως μέλη της συμμορίας που ξυλοκόπησε άγρια έναν 15χρονο και έναν 17χρονο, χθες το βράδυ, στην Αργυρούπολη, προκειμένου να τους πάρουν τα κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 16 και 17 ετών, ταυτοποιήθηκαν και κρατούνται στο Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες, λίγο μετά τις 19:30, οι δράστες μόλις είδαν τους δύο ανήλικους στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, τους πλησίασαν και ξαφνικά άρχισαν να τους χτυπούν άγρια, ενώ στη συνέχεια μαχαίρωσαν τον 17χρονο.

Αμέσως μετά αφαίρεσαν τα κινητά τηλέφωνα των δύο νεαρών και τράπηκαν σε φυγή.