Κόσμος

Μπέρνι Σάντερς: συγκεντρώνει χρήματα για απόρους με την... αστεία του εμφάνιση!

Ο 79χρονος γερουσιαστής δηλώνει ότι χαίρεται επειδή τα πλεχτά γάντια, η μάσκα του και το βλοσυρό βλέμμα του θα μπορούσαν να μετατραπούν σε χρυσάφι για όσους έχουν ανάγκη.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος έκλεψε την παράσταση κατά την ορκωμοσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν χάρη στην ασυνήθιστη αμφίεσή του και το σκυθρωπό ύφος του, πίσω από τη μάσκα προστασίας, δήλωσε σήμερα ικανοποιημένος γιατί αυτή ακριβώς η εικόνα του μπορεί να βοηθήσει να συγκεντρωθούν εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η φωτογραφία του Σάντερς με τα χοντρά, πλεχτά γάντια και το χακί μπουφάν, που αψηφούσε κάθε ενδυματολογικό κώδικα έγινε viral στο διαδίκτυο. Στα μιμίδιά της, αγγίζει με τα γάντια του το χέρι του Θεού στην περίφημη τοιχογραφία του Μιχαήλ Αγγέλου στην Καπέλα Σιξτίνα, βοηθά την Ντέμι Μουρ να πλάσει ένα αγγείο με τον πηλό της στην ταινία «Αόρατος Εραστής» ή συμμετέχει στη Διάσκεψη της Γιάλτας, στο πλάι του Ουίνστον Τσόρτσιλ του Φράνκλιν Ρούζβελτ και του Ιωσήφ Στάλιν.

Όταν ρωτήθηκε σήμερα από το CNN αν διασκεδάζει με τα μιμίδιά του όσο και ο υπόλοιπος κόσμος, ο 79χρονος γερουσιαστής, κάνοντας μια γκριμάτσα, απάντησε ότι χαίρεται επειδή τα πλεχτά γάντια, η μάσκα του και το βλοσυρό βλέμμα του θα μπορούσαν να μετατραπούν σε χρυσάφι για τους Αμερικανούς που έχουν ανάγκη. «Όχι μόνο διασκεδάζουμε αλλά αυτό που κάνουμε εδώ στο Βερμόντ είναι ότι θα πουλάμε σε όλη τη χώρα πουλόβερ και μπλουζάκια και όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, ελπίζω γύρω στα δύο εκατομμύρια δολάρια, θα πάνε σε προγράμματα όπως το Meals on Wheels (σ.σ. «Γεύματα σε τροχούς») που παρέχουν φαγητό σε ηλικιωμένους με χαμηλό εισόδημα», είπε. «Επομένως, φαίνεται ότι είναι κάτι καλό, όχι μόνο κάτι αστείο», πρόσθεσε.

Η δασκάλα Τζεν Έλις ανέφερε στο Twitter ότι έπλεξε τα γάντια χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο μαλλί από παλιά πουλόβερ και τα δώρισε στον Σάντερς πριν από δύο χρόνια. Ο γερουσιαστής ξεχώρισε στην ορκωμοσία, όχι μόνο για τα γάντια του αλλά και για το μπουφάν που φορούσε και τον μεγάλο, κίτρινο φάκελο που κρατούσε. «Είμαι σίγουρος ότι ο γερουσιαστής Σάντερς θα φορούσε ακριβώς τα ίδια ακόμη και αν ήταν η δική του ορκωμοσία», σχολίασε ένας χρήστης του Twitter.