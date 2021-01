Κόσμος

Μεξικό: Εντοπίστηκαν πτώματα σε φορτηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακάβρια ανακάλυψη στο Μεξικό. Τι εξετάζουν οι Αρχές.



Οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν 19 πτώματα μέσα σε ένα όχημα που είχε εγκαταλειφθεί σε μια ακατοίκητη περιοχή της Ταμαουλίπας, στο βόρειο Μεξικό.

Τοπικοί αξιωματούχοι βρήκαν τα πτώματα στην καμπίνα και στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, αφού ενημερώθηκαν από έναν πολίτη που είδε το καμένο όχημα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ορισμένα από τα θύματα έφεραν τραύματα από σφαίρες και είχαν καεί.

Κοντά στα σύνορα με την Πολιτεία Νουέβο Λεόν βρέθηκε άλλο ένα καμένο όχημα. Δεν εντοπίστηκαν πουθενά κάλυκες από σφαίρες. Με βάση τις πρώτες ενδείξεις, οι δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν τα θύματά τους και κατόπιν τους έβαλαν φωτιά.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το έγκλημα να διαπράχθηκε σε άλλο σημείο από εκείνο όπου βρέθηκε το καμένο φορτηγό.

Η περιοχή Ταμαουλίπας είναι γνωστή για τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων καθώς και τη διακίνηση ανθρώπων.