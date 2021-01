Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: Διευκρινίσεις στον ΑΝΤ1 για τις μάσκες, το εμβόλιο και την κολχικίνη (βίντεο)

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα που “βασανίζουν” τους πολίτες.

Χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, την ασφάλεια των μασκών προστασίας και την κολχικίνη, έδωσε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Για την κολχικίνη, η οποία πήρε το “πράσινο φως” για την χορήγησή της σε ασθενείς με COVID-19 στην Ελλάδα, ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε πως θεωρείται ένα «ασφαλές φάρμακο, με ελάχιστες παρενέργειες». Χαρακτήρισε ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα της καναδικής μελέτης για τις ευεργετικές επιπτώσεις της σε ασθενείς με COVID-19, ωστόσο σημείωσε πως η επιστημονική κοινότητα θα πρέπει λίγο να περιμένει μέχρι να δημοσιευθεί η μελέτη και να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα».

Σε ό,τι αφορά την ανησυχία από τον εντοπισμό στη χώρα μας του μεταλλαγμένου στελέχους του ιού από τη Βρετανία, τόνισε πως «οι μεταλλάξεις είναι ένα φυσικό φαινόμενο στην πορεία μίας ίωσης», επισημαίνοντας πως «η συγκεκριμένη μάλλον συνδέεται με αυξημένη μεταδοτικότητα».

Ερωτηθείς για το ποια μάσκα προστατεύει περισσότερο, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας είπε πως οι χειρουργικές μάσκες είναι καλύτερες από τις υφασμάτινες. Για τις τελευταίες, σημείωσε πως εξαρτάται από το είδος του υφάσματος, τον αριθμό των στρωμάτων και το αν έχουν έλασμα ώστε να μην πέφτουν εύκολα από τη μύτη.

Με αφορμή την μόλυνση από τον ιό του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, επεσήμανε πως ο κ. Εξαδάκτυλος είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου στις 13 Ιανουαρίου και δεν είχαν περάσει οι 14 ημέρες που απαιτούνται προκειμένου ο οργανισμός να αρχίσει να αποκτά σταδιακά ανοσία. Τόνισε πως αυτός που εμβολιάζεται πρέπει να είναι προσεκτικός, να τηρεί τα μέτρα και να περιμένει τη δεύτερη δόση. Τέλος, υπογράμμισε πως όποιος εμβολιάζεται δεν γίνεται πιο επικίνδυνος για να μεταδώσει τον κορονοϊό σε άτομα του περιβάλλοντός του.