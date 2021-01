Life

Κορονοϊός: Ο “ιός της ανισότητας” έκανε τους πλούσιους... πλουσιότερους

Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο ρέφαραν τις ζημιές τους, όσοι δεν πλούτισαν κι άλλο. Πώς διαγράφονται οι ανισότητες εν μέσω πανδημίας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam εκτιμά σήμερα, στην έκθεσή της για τις ανισότητες που δίνει στη δημοσιότητα όπως κάθε χρόνο, ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον πλανήτη κάλυψαν ήδη τις ζημίες που υπέστησαν αν δεν μεγέθυναν τα πλούτη τους εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, επαναλαμβάνοντας την πρότασή της να φορολογηθούν περισσότερο οι μεγάλες περιουσίες για να καταπολεμηθεί αυτός που αποκαλεί «ιό της ανισότητας».

«Οι 1.000 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο επανήλθαν στο επίπεδο-ρεκόρ των περιουσιών τους που καταγραφόταν πριν από την πανδημία μέσα σε μόλις εννέα μήνες, ενώ οι φτωχότεροι θα χρειαστούν πάνω από δέκα χρόνια για να συνέλθουν από τον οικονομικό αντίκτυπο» της υγειονομικής και της συνεπακόλουθης οικονομικής κρίσης, υπογραμμίζει η ΜΚΟ στην έκθεσή της, η οποία δημοσιοποιείται την ημέρα που ξεκινούν οι εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικό Φόρουμ (WEF) — φέτος θα διεξαχθεί ψηφιακά, όχι στο Νταβός της Ελβετίας ως είθισται —, με διάρκεια μέχρι την Παρασκευή.

Σε παγκόσμια κλίμακα, οι δισεκατομμυριούχοι είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται κατά 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια από τη 18η Μαρτίου ως την 31η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η οποία βασίζεται στα δεδομένα του αμερικανικού περιοδικού Forbes και της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse.

Στη Γαλλία, οι δισεκατομμυριούχοι — συμπεριλαμβανομένου του Μπερνάρ Αρνό, του ανθρώπου με την 3η μεγαλύτερη περιουσία στον πλανήτη, πίσω από δύο Αμερικανούς, τον Τζεφ Μπέζος και τον Ίλον Μασκ — «κέρδισαν περίπου 175 δισεκατομμύρια ευρώ» την υπό εξέταση περίοδο, ξεπερνώντας έτσι «το επίπεδο του πλούτου τους πριν από την κρίση». Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση, πίσω από αυτές που καταγράφηκαν στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Μπροστά σε αυτή την έξαρση των ανισοτήτων, η Όξφαμ επαναλαμβάνει τις προτάσεις των οικονομολόγων Τομάς Πικετί και Γκαμπριέλ Ζικμάν, να αυξηθούν δηλαδή οι φορολογικοί συντελεστές για τους πλουσιότερους.

«Η κρίση του (νέου) κορονοϊού πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής ως προς τη φορολογία των πλουσιότερων ανθρώπων και των μεγάλων επιχειρήσεων», τονίζει η Όξφαμ. Πρέπει να δώσει την ευκαιρία να υπάρξει «επιτέλους δίκαιη φορολόγηση», να γίνει η στιγμή που θα τερματιστεί η «κούρσα προς τον πάτο» του επιπέδου των φορολογικών συντελεστών, θα αρχίσει «η κούρσα προς την κορυφή».

Η φορολογία «μπορεί να πάρει τη μορφή φόρων στην περιουσία, φόρων στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και μέτρων για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής», επισημαίνεται στην έκθεση.

Η ΜΚΟ επικαλείται το παράδειγμα της Αργεντινής, όπου υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο νόμος που επιβάλλει έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στους κατόχους των μεγαλύτερων περιουσιών, που εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει περίπου 3 δισεκ. δολάρια, με τα οποία θα καλυφθούν τα κόστη ιατροφαρμακευτικού υλικού και μέτρα ανακούφισης των φτωχότερων και των μικρών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στη Γαλλία, όπου ο φόρος στις μεγάλες περιουσίες καταργήθηκε το 2018, η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έχει αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο να αυξήσει τους φόρους για τους πλουσιότερους ως τα τέλος της πενταετίας της, το 2022, για να χρηματοδοτηθεί το δαπανηρό σχέδιο στήριξης της οικονομίας της χώρας.

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της έκθεσης, το παράρτημα της Όξφαμ στη Γαλλία αρχίζει σήμερα εκστρατεία για να καταγγείλει το φαινόμενο των ανισοτήτων.

«Ελευθερία, ανισότητες, αδελφοσύνη»: η αιχμηρή παράφραση του ρητού που συνοψίζει τα ιδεώδη της Δημοκρατίας της Γαλλίας θα δεσπόζει στην εκστρατεία. Αφίσες με το σύνθημα θα τοποθετηθούν σε εμβληματικές τοποθεσίες σε δέκα γαλλικές πόλεις, ανάμεσά τους το Παρίσι, τη Λιόν και τη Λίλλη.