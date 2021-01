Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έκανε το εμβόλιο και λίγες ώρες μετά πέθανε

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ καθώς ένας άνθρωπος πέθανε μερικές ώρες μετά τον εμβολιασμό του για τον νέο κορονοϊό.

Ένα άνθρωπος που ζούσε στην Καλιφόρνια πέθανε μερικές ώρες μετά τον εμβολιασμό του για τον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πλάσερ, τονίζοντας ότι για την υπόθεση διενεργούνται έρευνες σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε μέσω Facebook ότι για τον θάνατο του προσώπου αυτού ειδοποιήθηκαν η υπηρεσία υγείας και η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής ποιο από τα δύο εγκεκριμένα εμβόλια του είχε χορηγηθεί, αυτό των Pfizer/BioNTech ή αυτό της Moderna. Απεβίωσε την 21η Ιανουαρίου, διευκρίνισε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πλάσερ.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η ιατροδικαστική υπηρεσία θα προχωρήσει σε νεκροψία-νεκροτομή σήμερα.

Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Ολλανδία και η Βουλγαρία, έχουν καταγράψει παρενέργειες σε ανθρώπους στους οποίους χορηγήθηκε το προϊόν των Pfizer/BioNTech.

Τον Δεκέμβριο, ένας άνθρωπος πέθανε σε γηροκομείο στην Ελβετία, μερικές ημέρες αφού του χορηγήθηκε η πρώτη δόση του εμβολίου αυτού, αλλά δεν διαπιστώθηκε καμία σύνδεση του θανάτου του με το σκεύασμα.

Την περασμένη εβδομάδα, κάτοικος του Βελγίου πέθανε πέντε ημέρες αφού του χορηγήθηκε το ίδιο εμβόλιο. Διενεργείται έρευνα.

Έρευνες διενεργούνται επίσης στη Νορβηγία για τους θανάτους 23 ανθρώπων μετά τον εμβολιασμό τους με το προϊόν των Pfizer/BioNTech.