Αθλητικά

Παπαδημητρίου: Η κατάθεση στον Εισαγγελέα και το μήνυμα για τη Σοφία Μπεκατώρου

Ο Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας μετά από την καταγγελία που έκανε η Ολυμπιονίκης για σεξουαλική κακοποίηση.

Ενώπιον του Εισαγγελέα Νίκου Στεφανάτου, που διερευνά την καταγγελία της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου, κατέθεσε ο Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά Γιάννης Παπαδημητρίου.

Ο κ. Παπαδημητρίου κλήθηκε από τον εισαγγελικό λειτουργό, προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης που καταγγέλλει ότι υπέστη η ολυμπιονίκης το 1998 με δράστη παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.

Ο μάρτυρας υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, αμέσως μετά την πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε η ηγεσία της, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας Μπεκατώρου, στην οποία γινόταν λόγος σε “δυσάρεστο περιστατικό” αναφορικά με τον καταγγελλόμενο βιασμό της ολυμπιονίκη.

Προσερχόμενος στο εισαγγελικό γραφείο, ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε πως όλοι πρέπει να βοηθήσουν, ώστε όποιος έχει υποστεί κάτι να μπορέσει να μιλήσει. Τόνισε, επίσης, πως η παραίτησή του ήταν μία απάντηση «στα πλαίσια ηθικής και αξιών» στη «συγκλονιστική δήλωση του προέδρου της Ομοσπονδίας περί “δυσάρεστου περιστατικού”».

Παράλληλα, ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, που τον συνόδευσε στα δικαστήρια, αναφερόμενος σε όσα κατήγγειλε η κ. Μπεκατώρου, έκανε λόγο για ένα «ατιμωτικό αδίκημα του οποίου ο ένοχος ή οι ένοχοι πρέπει να βρεθούν».

Η δήλωση του κ. Παπαδημητρίου λίγο πριν ξεκινήσει την κατάθεση του ήταν η εξής: «Να βοηθήσουμε όλοι, σε μια συγκλονιστική καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου, να προχωρήσουμε για την εξυγίανση του ελληνικού αθλητισμού. Η Σοφία βιώνει μια δύσκολη κατάσταση, όμως ψυχικά είναι πολύ καλύτερα γιατί έφυγε ένα βάρος χρόνων. Είμαστε εδώ για να λάμψει η αλήθεια και όποιος έχει υποστεί κάτι, άνδρας ή γυναίκα, να μιλήσει».

Ερωτηθείς για την απόφασή του να παραιτηθεί, απάντησε: «Η απόφαση ήταν στα πλαίσια ηθικής και αξιών και να απαντήσουμε σε μια συγκλονιστική δήλωση του προέδρου της ομοσπονδίας που έκανε λόγο για “δυσάρεστο περιστατικό”».