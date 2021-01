Πολιτική

Κορονοϊός: 4 κρούσματα στη Βουλή

Γιατί το ένα από αυτά ανησυχεί έντονα τις υγειονομικές Αρχές.

Έντονη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή, μετά τον εντοπισμό 4 κρουσμάτων σε εργαζόμενους σε αυτήν.

Κι ενώ για τα τρία από αυτά που αφορούν υπαλλήλους υπηρεσιών δεν υπάρχει έντονη ανησυχία, καθώς έχουν μπει στο σύστημα της τηλεργασίας, προβληματίζει το τέταρτο που ανήκει σε ειδικό φρουρό, ο οποίος είναι καθημερινά στο κοινοβούλιο.