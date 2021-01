Πολιτική

Ηλιόπουλος: οι παλινωδίες της ΝΔ υπονομεύουν τον διάλογο με την Τουρκία

Επίθεση στο Μαξίμου εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και για την πανδημία. Τι είπε για το άνοιγμα της αγοράς.

"Μοναδικός τρόπος για να επιλυθούν οι διαφορές μας με την Τουρκία είναι ο διάλογος με ορίζοντα το διεθνές δικαστήριο της Χάγης", τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Νάσος Ηλιόπουλος, εκφράζοντας, ωστόσο, την έντονη ανησυχία της αξιωματικής αντιπολίτευσης για δύο βασικά ζητήματα: "Αφενός η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνήθηκε να χτίσει πάνω στην απόφαση που πέτυχαν Ελλάδα και Κύπρος το καλοκαίρι του 2019 για κυρώσεις στην Τουρκία, αφετέρου στο εσωτερικό της ΝΔ ο Κ. Μητσοτάκης 'αποδεικνύεται' όμηρος της στρατηγικής του κ. Σαμαρά που αρνείται ακόμη και την προσφυγή στη Χάγη".

"Σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν θα επιτρέψει να γίνουν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ζητήματα μικροκομματικής αντιπαράθεσης", δήλωσε χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο του Real FM.

"Δυστυχώς η στάση του πρώην πρωθυπουργού και η αδυναμία παραμικρής εσωτερικής συναίνεσης στο εσωτερικό της ΝΔ, όχι μόνο δεν αφήνει περιθώρια εθνικής συναίνεσης, αλλά υπονομεύει συνολικά την προσπάθεια διαλόγου. Η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει το μειονέκτημά μας, ενώ και ο διεθνής παράγοντας βλέπει την αποδυνάμωση της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα; Οι παλινωδίες της κυβέρνησης στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, της μεγαλύτερης διπλωματικής νίκης της Ελλάδας, και ταυτόχρονα της μεγαλύτερης ήττας της στρατηγικής έντασης του Ερντογάν στα Βαλκάνια", επισήμανε ο Ν. Ηλιόπουλος.

Για την πανδημία ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "μετατρέπει το εμβόλιο από νίκη της ανθρωπότητας και της επιστήμης σε άλλοθι". "Για να μην ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, να μην κάνει μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, να μην προβεί σε επιτάξεις στον ιδιωτικό τομέα, να μην συνταγογραφούνται μαζικά τα τεστ για την ιχνηλάτηση της πανδημίας, και να μη ληφθούν μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας", προσέθεσε. "Δυστυχώς, ενώ ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου χαρακτήριζε εστίες μολύνσεων τα λεωφορεία, τα τραίνα και τους μαζικούς χώρους δουλειάς, σειρά κεντρικών κυβερνητικών στελεχών -ακόμη και ο κ. Ταραντίλης- αμφισβητούσαν την πραγματικότητα", συνέχισε.

Αναφερθείς στο άνοιγμα της αγοράς ο Ν. Ηλιόπουλος προειδοποίησε ότι "χωρίς μέτρα στήριξης για τους εργαζομένους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουμε με ακόμη περισσότερα λουκέτα". "Ήδη η Ελλάδα έχει για το 2020 τη χειρότερη ύφεση και τη 2η μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος για τους εργαζομένους στην ΕΕ", υπενθύμισε, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: "Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις από το κράτος, οι επιστρεπτέες προκαταβολές να γίνουν μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, και να υπάρξει ένα σχέδιο ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε εντός της πανδημίας, με διαγραφή μέρους του και ρύθμισή του σε 120 δόσεις λόγου χάρη. Αυτό έκανε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 για το χρέος των ασφαλιστικών ταμείων".

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις αποκαλύψεις της Ολυμπιονίκης Σοφίας Μπεκατώρου, ο Ν. Ηλιόπουλος έκανε λόγο για μια "πραγματική νίκη του πολιτισμού, για μια γενναία κίνηση, που δείχνει το δρόμο για μια κοινωνία χωρίς έμφυλη βία και σεξουαλική κακοποίηση". Χαιρέτησε, δε, το γεγονός ότι η αποκάλυψή της "αγκαλιάστηκε από τη δημόσια σφαίρα", ενώ υπενθύμισε πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει "θεσμικό πλαίσιο στη χώρα που θα στηρίζει τα θύματα της κακοποίησης". Και ακόμη θύμισε πως η άτυχη Ελένη Τοπαλούδη στη Ρόδο ένα χρόνο πριν την κακοποίηση της είχε απευθυνθεί στις αρχές "για να καταγγείλει και άλλο περιστατικό κακοποίησης, αλλά δυστυχώς αγνοήθηκε".