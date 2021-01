Κοινωνία

Νέο κτίριο για το Αστεροσκοπείο Αθηνών (εικόνες)

Mε τη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Το «πράσινο φως» για την κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου στην έκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΕΑ) στον λόφο Κουφού στην Πεντέλη έδωσε η ΕΥΔ ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠ Αττικής ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης του έργου: «Προσθήκη, κατ’ επέκταση του ΙΑΑΔΕΤ, νέου διώροφου κτιρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Λόφο Κουφού Πεντέλης», προϋπολογισμού 500 χιλ. €, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και περιλαμβάνει εργαστηριακούς χώρους και γραφεία του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ).

Σημειώνεται ότι μέσω του ΠΕΠ Αττικής, στην ως άνω έκταση του Αστεροσκοπείου, χρηματοδοτείται και η κατασκευή κτιρίου επιφάνειας 2.511 τ.μ., προϋπολογισμού 2,7 εκ. € (επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό) που θα στεγάσει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο καθώς επίσης και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου (κατασκευή πεζοδρόμων, υπαίθριων κλιμάκων και ραμπών ΑΜΕΑ κλπ).

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, θα αποκτήσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο (κτίρια και εργαστήρια), ενοποιώντας τις ερευνητικές υποδομές, βελτιστοποιώντας τις ερευνητικές δράσεις του ΕΑΑ και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική συγκέντρωση και αξιοποίηση του ερευνητικού εξοπλισμού (σεισμολογικοί σταθμοί καταγραφής, επιταχυνσιογράφοι κλπ).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Είναι χαρά μας να συνεισφέρουμε στην καλύτερη λειτουργία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και εν γένει στην έρευνα και καινοτομία. Η εύρυθμη λειτουργία του Αστεροσκοπείου, άλλωστε, είναι συνώνυμη με την εξέλιξη της έρευνας, καθώς επίσης και με την ανάπτυξη υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών αλλά και των ερευνητών και επιχειρήσεων της Αττικής. Αξιοποιώντας τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρηματοδοτούμε ένα σύνολο κτιριακών παρεμβάσεων στο λόφο της Πεντέλης, όπου σύντομα θα στεγαστεί το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ενώ συνάμα επεκτείνονται τα γραφεία και τα εργαστήρια του ΙΑΑΔΕΤ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΕΑ».