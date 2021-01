Πολιτική

Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για την Τουρκία και τις κυρώσεις

Οι εκτιμήσεις για τη «νέα» προσέγγιση της Τουρκίας. Ποιοι οι παράγοντες που μπορεί να επηρέασαν τη στάση της. Τα συμπεράσματα της συζήτησης.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Συζήτηση για την Τουρκία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε, υπό το πρίσμα των «τρεχουσών εξελίξεων», σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές.

Κατά τη συζήτηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσαν για τις επαφές που είχαν με τον Τούρκο ΥΠΕΞ. Κύριο συμπέρασμα από τις επαφές τους ήταν ότι διαφάνηκε διάθεση από πλευράς Τουρκίας για ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Είναι σε αυτό το πλαίσιο, που η Τουρκία φαίνεται να τερμάτισε στην παρούσα φάση τις παραβιάσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, που ξεκίνησαν οι διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα, ενώ η Άγκυρα δείχνει να έχει θετική διάθεση για εμπλοκή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και για επανέναρξη των συνομιλιών, αναφέροντας ότι «δεν είναι δογματικοί» ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο των συνομιλιών.

Από τη συζήτηση, προκύπτει μια θετική πρώτη αποτίμηση για τις δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας, η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται από περαιτέρω συγκεκριμένες ενέργειες και να έχει διάρκεια.

Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης, εκφράστηκε η εκτίμηση ότι η «νέα» προσέγγιση της Τουρκίας ενδεχομένως να οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες: την απειλή των κυρώσεων, την οικονομική κατάσταση στη χώρα και την εκλογή του Μπάιντεν στις ΗΠΑ. Από πλευράς ΕΕ, υπάρχει διάθεση και θέληση για ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων στη βάση των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου.

Ταυτόχρονα, στη βάση των ίδιων συμπερασμάτων, συνεχίζεται η προεργασία για την υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων. Οι εξελίξεις, είτε προς τη μία είτε προς της άλλη κατεύθυνση εξαρτώνται από το πώς θα συμπεριφερθεί η ίδια η Τουρκία, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.