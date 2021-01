Υγεία - Περιβάλλον

Διαφάνεια για τις εξαγωγές εμβολίων εκτός ΕΕ ζητά η Κομισιόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Επιτρόπου Υγείας, Στέλλας Κυριακίδη, στις φαρμακευτικές εταιρείες.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Πλήρη διαφάνεια» σχετικά με τα εμβόλια κατά του covid19 που εξάγονται από την ΕΕ», ζητά από τις φαρμακευτικές εταιρείες η ΕΕ.

«Θέλουμε σαφήνεια για τις συναλλαγές και πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις εξαγωγές», τονίζει η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδη σε δήλωση που εξέδωσε σήμερα. «Στο μέλλον όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες που παρασκευάζουν εμβόλια κατά του covid19 εντός της ΕΕ θα πρέπει να ενημερώνουν από νωρίς όταν θέλουν να εξάγουν τα εμβόλια σε τρίτες χώρες», τονίζει η Επίτροπος Υγείας , σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της συντονιστικής επιτροπής με τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν (Steering Committee), που πραγματοποιήθηκε σήμερα, επισημάνθηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατό ένας «διαφανής μηχανισμός» για τις εξαγωγές των εμβολίων από την ΕΕ.

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολίων από την AstraZeneca, η Στέλλα Κυριακίδη τονίζει ότι οι απαντήσεις που έδωσε η εταιρεία στην Κομισιόν και τα κράτη μέλη «δεν ήταν ικανοποιητικές». «Η ΕΕ θέλει να γνωρίζει με ακρίβεια πόσες δόσεις παρήχθησαν έως σήμερα από την εταιρεία και σε ποιόν έχουν παραδοθεί», προσθέτει. «Η ΕΕ θέλει να παραδοθούν το συντομότερο οι δόσεις που έχει παραγγείλει και προαγοράσει και να εκπληρωθούν πλήρως οι όροι του συμβολαίου μας».

Η δήλωση της Επιτρόπου καταλήγει με την προειδοποίηση προς όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες ότι η ΕΕ θα αναλάβει οποιαδήποτε δράση χρειαστεί για να προστατέψει τα δικαιώματα των πολιτών της.