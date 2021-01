Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Σε ποιους δίνεται έξτρα ενίσχυση

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση. Πως μοιράζεται η "πίτα" των 1,5 δις ευρώ

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 λήγει την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021.

Συνολικά, η διαθέσιμη χρηματοδότηση από τον, εν εξελίξει, 5ο κύκλο ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τις επιχειρήσεις που με βάση τη Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/2021 - ΦΕΚ 89/Β/16-1-2021 απόφαση παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή (εστίαση, γυμναστήρια, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού κτλ.), προβλέπονται αυξημένα κατώτατα όρια ενίσχυσης, ύψους 2.000 ευρώ εάν η επιχείρηση απασχολεί έναν έως πέντε εργαζομένους, και 4.000 ευρώ εάν απασχολεί άνω των πέντε εργαζομένων.

Για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το κατώτατο όριο ενίσχυσης ορίζεται σε 1.000 ευρώ.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση τζίρου που παρουσιάζει η επιχείρηση κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, από την προκαταρτική ανάλυση των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5, προκύπτει ότι από τις 732.968 επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει οριστική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δικαιούχοι είναι οι 361.888. Αναφορικά με τους λόγους απόρριψης, προκύπτει ότι:

• 262.484 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου την εν λόγω περίοδο,

• 94.259 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20%,

• 12.063 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019 και

• 2.274 απορρίπτονται για άλλους λόγους (μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, εισοδήματος κτλ.).

Σημειώνεται ότι 61.956 επιχειρήσεις δεν πληρούν ούτε το κριτήριο της πτώσης τζίρου ούτε το κριτήριο του ελάχιστου τζίρου αναφοράς.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης και οι σχετικές διαδικασίες έχουν καθοριστεί με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων ΓΔΟΥ 19/25-1-2021 (ΦΕΚ 236/Β΄/25-1-2021).

Η καταβολή της ενίσχυσης στους πρώτους δικαιούχους θα ξεκινήσει μεθαύριο, Τετάρτη.

