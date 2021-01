Κόσμος

Νοσηλεύτριες κακοποιούσαν ηλικιωμένους (βίντεο)

Σοκ και οργή προκαλούν οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας σε γηροκομείο της Ιταλίας.

Τρεις νοσηλεύτριες συνελήφθησαν κατηγορούμενες για κακοποίηση φιλοξενούμενων σε οίκο ευγηρίας, στη βορειοδυτική Ιταλία.

Οι τρεις γυναίκες, 48, 58 και 64 ετών, κατηγορούνται ότι έσπρωξαν και χαστούκισαν τους ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενες κακοποίησαν τους ηλικιωμένους, παρά το ότι εκείνοι έκλαιγαν παρακαλώντας τες να σταματήσουν, αφού πονούσαν.

Οι φερόμενες επιθέσεις, που καταγράφηκαν σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες και βάσει της αστυνομικής έρευνας, οι τρεις γυναίκες χρησιμοποιούσαν σωματική και λεκτική βία.

Το προσωπικό του γηροκομείο κατηγορείται επίσης ότι, αγνοούσε τις εκκλήσεις των πελατών για εξυπηρέτηση και θεραπεία, ενώ κατηγορούνται και ότι απειλούσαν να δέσουν τους ηλικιωμένους στα κρεβάτια τους, αν τις ενοχλήσουν.

Μετά την αποκάλυψη, ξεκίνησαν έρευνες και σε άλλα γηροκομεία.