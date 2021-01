Υγεία - Περιβάλλον

“Καμπανάκι” από Λινού: Ξεπέρασε το 4% ο δείκτης μεταδοτικότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής για τα νέα κρούσματα, τη μετάλλαξη, τα μέτρα και τις μάσκες.

Τον «κώδωνα του κινδύνου» έκρουσε η καθηγήτρια Αθηνά Λινού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα χθεσινά στοιχεία σχετικά με την πορεία της πανδημίας.

Εξήγησε πως παρά το σχετικά μικρό αριθμό των θετικών τεστ, «δείκτης θετικότητας ξεπέρασε το 4%», κάτι που προκαλεί προβλήματα στις «κόκκινες» περιοχές.

Σχολιάζοντας το μέτρο για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων είπε ότι «επιβλήθηκε μέσα στον πανικό», προειδοποιώντας πως μέσα σε μία τέτοια κατάσταση όπως αυτή που βιώνουμε, κάθε κίνηση ενέχει τον κίνδυνο του πανικού. Η καθηγήτρια πρότεινε επέκταση του ωραρίου τα καταστημάτων και της διάρκειας των εκπτώσεων, ώστε να αποσυμφορηθεί λίγο η αγορά από τον κόσμο, εκτιμώντας πως «τα προβλήματα δεν θα λυθούν με αστυνόμευση».

Εξέφρασε την ανησυχία της για τα κρούσματα μεταλλαγμένου ιού που εντοπίστηκαν και στη χώρα μας και τόνισε πως «κάθε αύξηση των επαφών, θα φέρνει αύξηση κρουσμάτων».

«Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι κάθε αύξηση να φέρνει και ένα αντίδωρο, όπως πολλά τεστ, περισσότερη τηλεργασία, να αυξήσουμε παντού τις αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να αφήνομε περισσότερη ελευθερία στον κόσμο».

Σχετικά με το θέμα των μασκών, μετά την απόσυρση των υφασμάτινων από την Αυστρία, σημείωσε πως «όλες οι μάσκες έχουν ένα βαθμό προστασίας, ο οποίος επηρεάζεται από τον τρόπο που τη φοράμε».

Ανέφερε πως «η απλή χειρουργική προστατεύει 45%» και πρότεινε ως λύση τη χρήση δύο μασκών ταυτόχρονα, για μεγαλύτερη προστασία.

«Όλες κάπως προστατεύουν, κυρίως αν τις φοράμε όλοι», κατέληξε.