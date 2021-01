Life

Χάρης Σώζος: Σοβαρό τροχαίο με μηχανή

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Τραυματισμένος στο νοσοκομείο "Σισμανόγλειο" μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα νοσηλεύεται ο αγαπημένος ηθοποιός, Χάρης Σώζος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα που είχε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Παγκρατίου.

Έχοντας επτά σπασμένα πλευρά, ο ίδιος υπεβλήθη σε διπλό χειρουργείο από το οποίο αναρρώνει σήμερα.

Ο Χάρης Σώζος κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του, όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε ένα φανάρι που αναβόσβηνε πορτοκαλί και τον χτύπησε πετώντας τον στον αέρα.

Αρχικά, το ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Γεννηματά”, αλλά επειδή είναι κέντρο αναφοράς για τον κορονοϊό και δεν υπήρχαν διαθέσιμοι γιατροί, τελικά μεταφέρθηκε στο “Σισμανόγλειο”.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του Μελίνα Μαρνέλου.

Ο Χάρης Σώζος τη φετινή σεζόν συμμετέχει στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες” και κερδίζει τις εντυπώσεις. Μάλιστα, ο Χάρης Σώζος έδωσε συνέντευξη και στην εκπομπή “The 2night Show’ με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η οποία θα προβληθεί τις επόμενες μέρες.