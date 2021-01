Αθλητικά

Η Μπαρτσελόνα κινδυνεύει με χρεοκοπία!

Η νέα διοίκηση θα πρέπει να βρει τρόπο να λύσει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Δεν αποκλείεται να βγουν στο… σφυρί και παίκτες πρώτης διαλογής.

Εξαιρετικά δυσοίωνα ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες (25/1) η Μπαρτσελόνα. Αν και άπαντες γνώριζαν ότι οι «μπλαουγκράνα» έχουν περιέλθει σε δυσχερή θέση, εξαιτίας της απώλειας εσόδων από την πανδημία, αλλά και της κακοδιαχείρισης από τη διοίκηση Μπαρτομέου, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν προκάλεσαν σοκ, καθώς μόνο οι άμεσες υποχρεώσεις του συλλόγου ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 730 εκατ. ευρώ!

Όπως είναι προφανές, η χαοτική οικονομική κατάσταση είναι ο πρώτος τομέας που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα διοίκηση, που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαρτίου (εφόσον αυτές δεν αναβληθούν ξανά). Τα σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα της ποδοσφαιρικής ομάδας περνούν σε δεύτερη μοίρα, αφού, αν δεν βρεθεί λύση για τα χρέη, το μέλλον του ιστορικού συλλόγου τίθεται εν κινδύνω. Ακόμη και το φάσμα της χρεοκοπίας είναι ορατό, αν δεν γίνουν κάποιες απαραίτητες κινήσεις. Ποιες είναι αυτές;

Πρώτα απ' όλα, θα απαιτηθεί διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, στις οποίες η Μπαρτσελόνα οφείλει περίπου 265 εκατ. ευρώ. Στόχος λογικά θα είναι η επιμήκυνση αποπληρωμής των δανείων, που θα μειώσει τις άμεσες υποχρεώσεις και θα δώσει «ένεση» ρευστότητας στο σύλλογο.

Το δεύτερο κομμάτι αφορά την αύξηση των εσόδων. Με την επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα να παραμένει απροσδιόριστη, οι «μπλαουγκράνα» χάνουν μία πολύ σοβαρή πηγή εσόδων, όχι μόνο από τα εισιτήρια, αλλά και από τις συναφείς με το γήπεδο δραστηριότητες (καταστήματα, μουσείο κ.λπ.). Η πώληση παικτών το καλοκαίρι αποτελεί «μονόδρομο» και πιθανότατα δεν θα αφορά μόνο ποδοσφαιριστές «β΄ διαλογής», αλλά και κάποιους εκ των αστέρων της ομάδας, που άλλωστε έχουν και την υψηλότερη αξία.

Οι Κουτίνιο και Ντεμπελέ, αλλά και ο Γκριεζμάν, ίσως ακόμη και ο Ντε Γιονγκ, ενδέχεται να «θυσιαστούν» στο βωμό της οικονομικής επιβίωσης. Παράλληλα, οι όποιες μεταγραφές θα πρέπει να γίνουν με φειδώ και με προτεραιότητα σε παίκτες που μένουν ελεύθεροι, όπως ο (ήδη κλεισμένος) Έρικ Γκαρσία, ο Βαϊνάλντουμ και ο Ντεπάι.

Μεσοπρόθεσμα, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο πώλησης ακινήτων που ανήκουν στο σύλλογο. Υπάρχει άλλωστε και το προ ετών παράδειγμα της Ρεάλ, που πούλησε το παλιό προπονητικό κέντρο της στην τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης και εξασφάλισε πολύτιμη ρευστότητα.

Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του νέου «Καμπ Νου», αν και όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι είναι απαραίτητη για τη μελλοντική βιωσιμότητα του συλλόγου, αφού θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδά του, είναι ένα σχέδιο που υποχρεωτικά μπαίνει «στον πάγο» και θα επανεξεταστεί όταν τα οικονομικά «ορθοποδήσουν». Πιθανόν μάλιστα το ζήτημα να τεθεί σε νέες βάσεις, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος.

Ο... ελέφαντας στη μέση του δωματίου δεν είναι άλλος από τη νομική υπόσταση της Μπαρτσελόνα. Η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία θα μπορούσε να δώσει άμεση λύση, αφού η εισροή χρημάτων από την έκδοση και πώληση μετοχών θα ήταν πρωτοφανής για τα δεδομένα της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας. Σε μία εποχή που το περίφημο "mas que un club" έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την υπόστασή του, μία τέτοια επιλογή θα σήμαινε κάτι περισσότερο από το τέλος μίας εποχής: θα σήμαινε το τέλος της Μπαρτσελόνα όπως τη γνωρίζουμε. Όλοι οι υποψήφιοι για την προεδρία έχουν απορρίψει αυτό το σενάριο, αλλά και μόνο που το θέμα μπαίνει στο τραπέζι, έχει τη σημασία του...