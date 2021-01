Πολιτική

ΕΣΗΕΑ: Έντονη διαμαρτυρία για τις αγωγές πολιτικών κατά δημοσιογράφων

Aφορμή οι αγωγές του Αλέξη Τσίπρα κατά των δημοσιογράφων Ιωάννη Κουρτάκη και Γιώργου Παπαχρήστου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή τις αγωγές του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα κατά των δημοσιογράφων Ιωάννη Κουρτάκη και Γιώργου Παπαχρήστου, εκφράζει για μια ακόμη φορά την έντονη αντίθεσή του για τις ενέργειες πολιτικών προσώπων, που καταφεύγουν σε αγωγές κατά δημοσιογράφων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προβεβλημένα πολιτικά πρόσωπα και επαναλαμβάνει τη πάγια θέση του για την κατάργηση του τυποκτόνου νόμου 1178/81, ώστε να παύσει, επιτέλους, η βιομηχανία αγωγών, που μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν την ελευθερία του Τύπου.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ τονίζει ότι τα θέματα που προκύπτουν από την δημόσια κριτική, η οποία πρέπει πάντα να στηρίζεται στις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, όπως ψηφίστηκε από τη Γ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, το 1998 και του Παγκόσμιου Χάρτη Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της ΔΟΔ, δεν πρέπει να επιλύονται στις αίθουσες των Δικαστηρίων.