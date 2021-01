Life

“Η Φαμίλια”: Νεανικοί έρωτες (εικόνες)

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

«ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ»

Οι δίδυμες είναι ερωτευμένες και στο σπίτι επικρατεί πανικός. Η Έλλη χωρίζει με το αγόρι της και είναι χάλια, ενώ η Άννα τα πάει καλά με το δικό της και είναι ευτυχισμένη! Ο Γιάννης κι η Μαίρη δεν ξέρουν τι να πρωτοπρολάβουν, ενώ θυμούνται και τον δικό τους νεανικό έρωτα, που τους οδήγησε στον γάμο. Θυμούνται, όμως, και ένα παλιό φλερτ του Γιάννη με μια συμμαθήτριά του και η Μαίρη καταφεύγει σε πράξεις για τις οποίες δεν είναι και πολύ περήφανη. Την ίδια στιγμή, μαθαίνουμε ότι και η σχέση της Τζο με τον πρώην σύζυγό της, τον Μάνο, ήταν ένας νεανικός έρωτας. Ο Στάθης, όμως, αποκαλύπτει κατά λάθος και ένα μυστικό της Τζο κι εκείνη δεν ξέρει πώς να το «μαζέψει»! Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, όταν χωρίζει και η Άννα!

GUEST: ΜΑΡΑ ΔΑΡΜΟΥΣΛΗ

H σειρά βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

