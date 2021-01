Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: ποιοι δικαιούνται μείωση και ποιοι απαλλαγή

Ποιες επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα δεν θα πληρώσουν και το ενοίκιο Φεβρουαρίου. Ποιοι δικαιούνται μείωση 40%.

Όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου, δεν χρειάζεται να πληρώσουν ενοίκιο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, παρά το γεγονός ότι από τότε ορισμένοι κλάδοι, όπως το λιανεμπόριο, λειτουργούν κανονικά. Μειωμένο κατά 40% θα είναι το μίσθωμα που θα καταβάλουν οι πληττόμενες επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή.

Από την πλευρά του το Κράτος θα καταβάλλει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων το 80% του αρχικού μισθώματος, αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και το 60% για τα νομικά πρόσωπα. Τα σχετικά ποσά για το μήνα Ιανουάριο σχεδιάζεται να αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών εντός του Φεβρουαρίου.

Απαλλαγή ενοικίου

Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου οι κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή. Πιο συγκεκριμένα :

• επιχειρήσεις του λιανεμπορίου ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον.

• επιχειρήσεις της εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες κ.ά.) ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα.

• επιχειρήσεις του πολιτισμού (θέατρα, κινηματογράφοι).

• κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής.

• βιβλιοπωλεία.

• γυμναστήρια.

• επιχειρήσεις του αθλητισμού.

• επιχειρήσεις του τουρισμού όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.

Εκπτώσεις ενοικίου 40%

Μειωμένο ενοίκιο κατά 40% μπορούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις που θεωρούνται «πληττόμενες». Το ίδιο ισχύει και για τα ενοίκια της κύριας κατοικίας των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση είναι σε αναστολή όπως και για τα τέκνα αυτών που φοιτούν σε άλλη πόλη από την κύρια κατοικία και πληρώνουν φοιτητική στέγη.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων αλλά και για τους εργαζόμενους που δεν είναι σε αναστολή, τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται κανονικά.

Αποζημίωση ιδιοκτητών

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων (που είναι φυσικά πρόσωπα) που δεν θα εισπράξουν ενοίκια το πρώτο δίμηνο του 2021, θα αποζημιωθούν από το Κράτος με το 80% του συμφωνημένου μισθώματος. Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα θα εισπράξουν αποζημίωση ίση με το 60% του μισθώματος. Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα εισπράξουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40%, τότε θα αποζημιωθούν με το 50% της απώλειας που υπέστησαν.

Δεδομένου ότι ακόμα είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποια θα είναι η υγειονομική κατάσταση το Φεβρουάριο, το οικονομικό επιτελείο έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίστοιχα μέτρα να ισχύσουν και για το μήνα Μάρτιο ειδικά για όσες επιχειρήσεις παραμείνουν κλειστές. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναμένεται να είναι πιο στοχευμένες με πιο άμεσα ωφελούμενους σε αυτή την περίπτωση κλάδους όπως την εστίαση, τον τουρισμό αλλά και όσες δεν θα λειτουργούν ακόμα.

Πηγή: Naftemporiki.gr