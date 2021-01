Life

Σκορδά - Παπούλια: ένταση στο "Πρωινό" για τον Κιμούλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση επικράτησε στον αέρα της εκπομπής με αφορμή τα όσα κατήγγειλε η Ζέτα Δούκα για τον Γιώργιο Κιμούλη.