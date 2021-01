Πολιτισμός

ΕΛΣ: το επετειακό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια απο το 1821 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε την παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την τρέχουσα χρονιά.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή τιμά τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με ένα πολυσυλλεκτικό, μεγάλης κλίμακας καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες της στο ΚΠΙΣΝ, στο Ηρώδειο, αλλά και σε άλλους χώρους, καθόλη τη διάρκεια του 2021.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης παρουσιάζει διαδικτυακά την το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021.

Το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής παρουσιάζει ο Καλλιτεχνικός της Διευθυντής, Αλέξανδρος Ευκλείδης. Χαιρετισμός απευθύνουν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Ανδρέας Δρακόπουλος.

Δείτε το πρόγραμμα στο 2021.nationalopera.gr

Μέγας δωρητής & Δωρητής επετειακού προγράμματος 2021 είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.