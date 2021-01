Κόσμος

Συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου στην Νέα Υόρκη

Τι ανέφερε ο Έλληνας Υπ. Εξωτερικών, ανακοινώνοντας το ραντεβού με τον Τούρκο ομόλογο του.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Ο Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις αρχές Μαρτίου, το πλαίσιο της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

Την προαναγγελία έκανε, με δηλώσεις του στο ΡΙΚ, o Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Greentree της Νέας Υόρκης σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η εκπροσώπηση Ελλάδας και Τουρκίας θα είναι σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών.