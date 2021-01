Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: τα “καυτά” θέματα της συνεδρίασης

Μια σειρά από σημαντικά νομοσχέδια για την κοινωνία, την οικονομία και τον αθλητισμό, περιλαμβάνει η ατζέντα.

Στις 11:00 της Πέμπτης θα συνεδριάσει, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Οικονομικών: α) Διενέργεια Γενικών Απογραφών 2021, β) Επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, γ) Κρατική αρωγή, δ) Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ε) Προσχώρηση στις τακτικές διαδικασίες του IMF

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Στέλιο Πέτσα νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Εσωτερικών: α) Εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, β) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αναμόρφωση του πλαισίου παραγωγής και εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον Υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εκπαίδευση και κατάρτιση των υποψηφίων οδηγών

Παρουσίαση από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: α) Διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA, β) Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, γ) Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, δ) Λέσχες φιλάθλων, ε) Άλλες διατάξεις

Ακόμη, θα υπάρξει εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα σχετικά με την επιλογή Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.