Οικονομία

Πότε πληρώνονται πρόγραμμα “Συν-Εργασία”, δώρο Χριστουγέννων και επίδομα 534 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα Εργασίας.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Εργασίας 'Αννας Στρατινάκη, από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, θα καταβληθούν:

Τα ποσά που αναλογούν στους δικαιούχους του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020, μετά και τη διαδικασία των διασταυρώσεων, σε συνάρτηση με το άρθρο 112 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α' 256) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3297/110/22-01-2021 (ΦΕΚ Β΄ 240/25.01.2021), καθώς και το δώρο Χριστουγέννων για όλους τους μήνες, μέχρι και τον Νοέμβριο 2020 Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω των αναστολών των συμβάσεων εργασίας, καθώς και το αναλογούν δώρο Χριστουγέννων, μέχρι τον Δεκέμβριο 2020, σε δικαιούχους που είτε προέβησαν σε ορθές επαναλήψεις-διορθώσεις είτε συμπεριλαμβάνονται στην τελική εκκαθαριστική λίστα πληρωμών, μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού στους δικαιούχους με μονομερή δήλωση (καλλιτέχνες, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί/ ξενοδοχοϋπάλληλοι και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων) που είτε προέβησαν σε ορθές επαναλήψεις-διορθώσεις είτε ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία διασταυρώσεων.

Από την Πέμπτη 04/02/2021, θα καταβληθούν:

Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, λόγω αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Ιανουάριο 2021. Η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας-Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Δεκέμβριο 2020. Η αναλογία Δώρου Χριστουγέννων για τον Δεκέμβριο 2020 στο πλαίσιο του «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 των επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών, μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021.