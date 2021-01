Αθλητικά

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Θρίαμβος για την Ένωση

Σε παράσταση για ένα... ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η οποία επαναλήφθηκε μετά από σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Σε παράσταση για ένα... ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών/Basket League με τον ΠΑΟΚ, η οποία επαναλήφθηκε μετά από σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Η Ένωση συνέτριψε με 76-56 τους Θεσσαλονικείς στο ΟΑΚΑ, βελτιώνοντας σε 9-3 το ρεκόρ της και «πιάνοντας» τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης. Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ υποχώρησε σε 6-6.

Το εκκωφαντικό σε άμυνα και επίθεση πρώτο δεκάλεπτο της ΑΕΚ, ήταν αρκετό για την Ένωση προκειμένου να μπει πρόωρα σε τροχιά νίκης και να μην απειληθεί μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Οι «κιτρινόμαυροι» κράτησαν σε αυτό το διάστημα τους Θεσσαλονικείς στους 6 πόντους και δίνοντας ρεσιτάλ παραγωγικότητας έκλεισαν την περίοδο στο +20 (26-6 στο 10΄). Χωρίς να χάσει τη διάρκεια στην επίθεση της η ΑΕΚ συντήρησε τη διαφορά ασφαλείας και δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο του αγώνα στον ΠΑΟΚ να κάνει όνειρα ανατροπής...

Κορυφαίος της ΑΕΚ ο Γιόνας Ματσιούλις με 18 πόντους, ενώ από τον ΠΑΟΚ προσπάθησε ο Σαγκάμπα Κονατε (13π.), ο οποίος ήταν και ο μοναδικός διψήφιος.

Τα δεκάλεπτα: 26-6, 44-27, 61-39, 76-56

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 4, Ματσιούλις 18 (3), Μωραΐτης 5, Λοτζέσκι 11, Μόουζες 6, Λάνγκφορντ 14, Ζήσης 6, Γόντικας, Ρογκαβόπουλος 9 (1), Σλότερ 3.

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Γκρίφιν 8, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης 6, Καμπερίδης, Μήτρου Λονγκ 4, Μπιτς 7 (1), Κονατέ 13, Λαβ 9, Μαργαρίτης 4, Παπαντωνίου 2, Τέρνερ 3 (1).