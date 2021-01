Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: Αύξηση χρηστών και κερδών

"Χαμόγελα" στο Facebook. Αυξήθηκαν οι χρήστες, τα έσοδα και οι διαφημίσεις του ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών της Γουόλ Στριτ.

Το Facebook ανακοίνωσε ότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 εμφάνισε μεγάλη αύξηση εσόδων 33% και κερδών 53%, ενώ οι ενεργοί μηνιαίοι χρήστες του (που χρησιμοποιούν έστω μια φορά το μήνα την πλατφόρμα του) έφθασαν τα 2,8 δισεκατομμύρια, εμφανίζοντας αύξηση 12%.

Σε συνδυασμό με τα Instagram, WhatsApp και Messenger που ανήκουν στο Facebook, οι συνολικοί μηνιαίοι ενεργοί χρήστες τους ξεπέρασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Περίπου 2,6 δισεκατομμύρια χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση το ίδιο το Facebook ή τουλάχιστον μία από τις «συγγενικές» εφαρμογές του.

Οι αριθμοί αυτοί ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών της Γουόλ Στριτ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης». Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στις αυξημένες διαφημίσεις στο μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με στόχο το ηλεκτρονικό εμπόριο στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, μια τάση που ενισχύθηκε λόγω της πανδημίας.

Τα έσοδα τετάρτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 28,07 δισεκατομμύρια δολάρια (έναντι 21,08 δισ. δολ. στο τέταρτο τρίμηνο του 2019) και τα κέρδη σε 11,22 δισ. δολ. (έναντι 7,35 δισ. δολ. στο τελευταίο τρίμηνο του 2019).

Το Facebook παραδέχθηκε ότι το 2021 θα αντιμετωπίσει αυξημένες προκλήσεις τόσο από την πλευρά των ρυθμιστικών Αρχών (σε Ευρώπη και ΗΠΑ), όσο και των τεχνολογικών αλλαγών και του ανταγωνισμού (ιδίως από την Apple).