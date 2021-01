Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: Δεύτερη βόλτα στο Κολωνάκι (βίντεο)

Κυριακάτικη γευστική βόλτα στην "αριστοκρατική" γειτονιά με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Τα στέκια και οι άνθρωποι τους. Δύο ξεχωριστές συνταγές ετοιμάζει ο σεφ.

Την Κυριακή ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνέχισε τη βόλτα του στο Κολωνάκι, εκεί όπου μπλέκονται αρμονικά κουζίνες από όλο τον κόσμο αλλά και σύγχρονες εκδοχές της ελληνικής γαστρονομίας.

Πρώτα είπε «Izakaya», δηλαδή καλησπέρα στα ιαπωνικά, στον σεφ του ομώνυμου εστιατορίου.

Από το σούσι πέρασε στα μεξικάνικα φαχίτας και στο «Taco Maria» για αυθεντικό μεξικάνικο φαγητό.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης βρίσκεται στο πιο διάσημο ζαχαροπλαστείο της Αθήνας, το «Desire», που φημίζεται όχι μόνο για τις γαλλικές του τεχνικές αλλά και για την υπέροχα ζεστή ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιά αριστοκρατική Αθήνα.

Ο Δημήτρης ετοιμάζει δύο συνταγές: μια μεξικάνικη τορτίγια με κοτόπουλο και ένα μη χορτοφαγικό «Buddha bowl» με γαλοπούλα, ρεβίθια και λαχανικά.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

