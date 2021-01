Οικονομία

Εστιάτορες: είμαστε στην Εντατική και η Κυβέρνηση μας ανοιγοκλείνει το οξυγόνο

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απευθύνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων με βασικό αίτημα τη χρηματοδότηση του κλάδου της εστίασης.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ότι, από τα δεκάδες μέτρα που έχουν εφαρμοστεί από τον Μάρτιο του 2020 η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας και ανακούφισης που λειτούργησε σαν σανίδα σωτηρίας και επιβίωσης για τους επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης και συναφών επαγγελμάτων.

Στη συνέχεια τονίζεται ότι, «Χθες όμως τα μηνύματα από το TAXIS γέμισαν απαισιοδοξία, απελπισία, αγανάκτηση και οργή τους επαγγελματίες του κλάδου. Το 40% των επιχειρήσεων αποκλείστηκε, το μέσο ποσό επιστρεπτέας είναι 4.900 ευρώ και η πλειονότητα των επιχειρήσεων θα εισπράξει από 2.000 – 4.000 ευρώ, όταν οι πάγιες λειτουργικές ανάγκες της πιο μικρής επιχείρησης του Κλάδου ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ μηνιαίως. Χωρίς μάλιστα σε αυτό το ποσό να συνυπολογίζουμε τις ανάγκες που έχει κάθε επαγγελματίας για να συντηρήσει την οικογένειά του».

Η ομοσπονδία προσθέτει ότι, καθημερινά δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 50% για τους μήνες λειτουργίας του 2020, «και η σωρευτική δημιουργία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει να λάβει τη μορφή χιονοστιβάδας ακόμη και για επιχειρήσεις υγιείς και σταθερά κερδοφόρες».

Τα λουκέτα πλέον, σημειώνει η ομοσπονδία , είναι υπαρκτή πραγματικότητα και αυξάνονται καθημερινά. «Απαιτούμε άμεσα πρόγραμμα χρηματοδότησης του κλάδου. Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι βαριά ασθενείς διασωληνωμένοι στην εντατική και ο γιατρός (κυβέρνηση) ανοιγοκλείνει το οξυγόνο και το μοιραίο είναι αναπόφευκτο» όπως καταλήγει η επιστολή.